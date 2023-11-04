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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

الحق بسرعة .. خصم 70% على أسعار كيا سبورتاج

السيارة كيا سبورتاج
السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

وأكدت سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

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وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

 

وأضافت الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن بناء على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا .

السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، على تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

 

وتأتى السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها، بعد ان ارتفع سعرها فى السوق المحلى المصرى بشكل كبير .

السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة  كيا سبورتاج موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 6.140 دولار، أما الفئة المتوسطة 5.966 دولار ، وتأتى الفئة الاساسية بسعر 5.792 دولار.

 

ومن المعروف ان السيارة تضم محرك 4 سلندر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من فئة DSG، ينتج قوة 180 حصان، بفضل احتوائها على محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 54 لتر .

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