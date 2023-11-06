على قد الإيد.. 5 سيارات مستعملة بـ 80 ألف جنيه

يبحث المصريون داخل سوق السيارات المستعمل، عن طرازات من السيارات المستعملة تساعدهم علي التنقل والذهاب إلى أعمالهم، بدلا من استخدام المواصلات العامة التي تهدر الوقت والمال، ويتواجد داخل سوق المستعمل المصري عدد غير محدود من السيارات المعروضة للبيع بأسعار في متناول الجميع.

ويعرض موقع “صدى البلد”، 5 سيارات مستعملة لا تتخطي أسعارها 80 ألف جنيه :

1- سوزوكي سويفت موديل 1993 :

تنقل قوة سيارة سوزوكي سويفت موديل 1993 الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 800 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وبها دهانات خارجية، وداخلية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

سوزوكي سويفت موديل 1993

سعر سيارة سوزوكي سويفت موديل 1993 في سوق المستعمل المصري يصل الي 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

2- جيلي هافي لوبو موديل 2005 :

تعرض سيارة جيلي هافي لوبو موديل 2005 للبيع باللون الأزرق، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال.

جيلي هافي لوبو موديل 2005

يبلغ سعر سيارة جيلي هافي لوبو موديل 2005 داخل سوق المستعمل المصري 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- فيات تيبو موديل 1991 :

تستمد سيارة فيات تيبو موديل 1991 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها علبة تروس ماينوال، وتباع باللون الرمادي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية لمدة سنيتن .

فيات تيبو موديل 1991

تأتي سيارة فيات تيبو موديل 1991 داخل سوق السيارات المصري بسعر 65 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- دايو اسبيرو موديل 1996 :

تمكنت سيارة دايو اسبيرو موديل 1996 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وتنقل قوتها من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها دهانات داخلية ودهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

دايو اسبيرو موديل 1996

تتواجد سيارة دايو اسبيرو موديل 1996 داخل سوق السيارات المصري بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- سكودا فورمان موديل 1994 :

تنتمي سكودا فورمان موديل 1994 الي فئة السيارات الهاتشباك ، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الكحلي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتمتلك ناقل حركة مانيوال ، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 .

سكودا فورمان موديل 1994

تتوافر سيارة سكودا فورمان موديل 1994 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 55 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .