ظهرت سيارة كيا EV9 GT-Line موديل 2024 الكهربائية ، وتنتمي كيا EV9 GT-Line إلى فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتجميع سيارة كيا EV9 GT-Line بين الأداء القوي والتصميم الجذاب ، بالإضافة الي احتوائها علي تكنولوجيات متطورة .

كيا EV9 GT-Line موديل 2024 الكهربائية الجديدة

- محرك كيا EV9 GT-Line موديل 2024 :

كيا EV9 GT-Line موديل 2024 الكهربائية الجديدة

تستمد سيارة كيا EV9 GT-Line موديل 2024 الكهربائية قوتها من محركين كهربائيين ينتجوا قوة تصل الي 379 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 700 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية .

- أبعاد كيا EV9 GT-Line موديل 2024 :

كيا EV9 GT-Line موديل 2024 الكهربائية الجديدة

تأتي سيارة كيا EV9 GT-Line موديل 2024 الكهربائية بطول 5014 مم، وعرض 1979 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3098 مم .

- مواصفات كيا EV9 GT-Line موديل 2024 :

مقصورة كيا EV9 GT-Line موديل 2024 الكهربائية الجديدة

زودت سيارة كيا EV9 GT-Line موديل 2024 بالعديد من المميزات الحديثة منها، واجهة أمامية جديدة، وشبك كيا المميز ، ومصابيح أمامية LED، وخطوط ديناميكية ، ومقابض أبواب تفتح تلقائي، ومرايات خارجية بلون الهيكل، وجنوط مقاس 21 بوصة ذات، ومصابيح LED ذات تصميم فريد، وجناح خلفي يعطي انسيابية كبيرة .

كيا EV9 GT-Line موديل 2024 الكهربائية الجديدة

بالإضافة الي أن كيا EV9 GT-Line موديل 2024 تحتوي علي 7 مقاعد من الجلد الفاخر، وبها إمكانية التدفئة والتبريد ، ومنافذ USB-C متعددة ، وتكيف ثلاثي المناطق، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة تعمل باللمس، وأنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة مدمجة مقاس 5 بوصة ، ونظام صوتي مكون من 14 سماعة، ونظام إضاءة محيطية، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي .