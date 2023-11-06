5 سيارات يابانية جديدة "أوتوماتيك".. بسعر يبدأ من 490 الف جنيه

تتنوع السيارات المطروحة في السوق المصري، بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ والعلامات التجارية، ومنها اصدارات الصانع الياباني والمخضرم، والذي يقدم مجموعة كبيرة من السيارات في مصر التي تحمل علامته التجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات يابانية جديدة وبسعر يبدأ من 490 الف جنيه.

5 سيارات يابانية

1 - سوزوكي سيلاريو

تضم السيارة سوزوكي سيلاريو محرك بقوة 65 حصانا، سعة 1000 سي سي، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، يتمكن من انتاج 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل حركة اوتوماتيكي للفئة الرابعة عالية التجهيز، واخر مانيوال للفئات الاخرى.

تستهلك سوزوكي سيلاريو مايقرب من 3.7 لتر وذلك عندما تخضو مسافات قدرها 100 كيلومتر، وتضم من الداخل شاشة تعمل باللمس، ونظام ترفيهي، بالاضافة إلى عجلة قيادة تعمل باللمس، وقفل مركزي، ووسائد هوائية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 140 كيلومتر في الساعة.

سعر السيارة سوزوكي سيلاريو 2022

تقدم الفئة الرابعة "أوتوماتيك"كاملة التجهيزات بسعر 489.900 جنيه، بينما تتراوح الفئات الاخرى بين 399.900 و419.900 جنيه.

5 سيارات يابانية

2 - سوزوكي سويفت

تحتوي السيارة على مكيف هواء، زجاج كهربائي، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة"، فرامل ABS مانعة للانغلاق، فرامل EBD، عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية.

تستمد السيارة سوزوكي سويفت قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة إجمالية بلغت 84 حصانا و 107 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك من 4 نقلات "دفع أمامي"، وبهذه القدرات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.9 ثانية.

سعر سوزوكي سويفت 2022

تتراوح اسعار السيارة سوزوكي سويفت 2022 بين 604.900 جنيه و624.900 جنيه.

5 سيارات يابانية

3 - ميتسوبيشي ميراج

زودت السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بمحرك 3 سلندر، متصل بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء CVT، وتقدر سعة المحرك بـ 1200 سي سي، بينما يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن/متر.

وتضم ميتسوبيشي ميراج 2023 واجهة أمامية ذات مظهر حاد، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم، ومصابيح ضباب، بينما ترتكز على جنوط رياضية، ومفهوم رباعي الابواب، مع مساحة تخزين خلفية مناسبة.

وتأتي ميتسوبيشي ميراج 2023 بعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومكيف هواء يدوي، مع نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التويزع الالكتروني EBD، ونظام الوسائد الهوائية بعدد 2 AIRBAGS، ونظام متابعة ضغط الاطارات، ومانع التشغيل للحماية من السرقات.

اسعار ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

تقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ 625 الف جنيه.

5 سيارات يابانية

4 - سوبارو XV

زودت السيارة سوبارو XV عددا من التجهيزات، ومنها، مثبت سرعة، نظام إيموبليزر، فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام الثبات الالكتروني ESP، توزيع الكتروني للفرامل EBD، نظام المساعدة على صعود التلال HLA، ومتابعة ضغط الإطارات، ونظام الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية.

وحساسات ركن خلفية، و كاميرا خلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، إمكانية تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة 9 بوصة تعمل باللمس، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

وزودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، مع إمكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.9 ثانية، وقوة اجمالية قدرها 114 حصان، و 150 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى نسبة استهلاك للبنزين قدرها 6.5 لتر لكل 100 كم.

اسعار سوبارو XV 2022

الفئة الأولى سوبارو XV بسعر مليون و100 ألف جنيه.

الفئة الثانية سوبارو XV بسعر مليون و199 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سوبارو XV بسعر مليون و299 ألف جنيه.

5 سيارات يابانية

5 - سوزوكي جراند فيتارا

دعمت السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC،يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 حصانا، و138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى 170 كيلومتر في الساعة، بينما دعمت السيارة بعدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم ومثبت سرعة، اضافة إلى مكيف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.

وترتكز السيارة سوزوكي جراند فيتارا على قاعدة العجلات بطول 2600 مم، وبينما يصل الطول الاجمالي للسيارة إلى 4345 مم، و 1795 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1645 مم، و210 مم للخلوص الارضي، مع جنوط رياضية، وشبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية ومصابيح ضباب.

اسعار السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024

تقدم السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 بسعر رسمي يبدأ من 1,499,900 جنيه حتى 1,549,900 جنيه.