بـ 185 ألف جنيه .. سيارة "أوتوماتيك" مستعملة وبتصميم رياضي

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، حيث تتنوع الاختيارات المقدمة بالسوق المصري، سواء من ناحية التصميم الخارجي بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية، أو من ناحية اخرى تتضمن تنوع التجهيزات الفنية والعلامات التجارية وبلد المنشأ.

سيارة "أوتوماتيك" مستعملة وبتصميم رياضي

سوزوكي فيتار 1997

وتعتبر السيارة سوزوكي فيتارا موديل 1997، واحدة من ابرز سيارات الفئة الرياضية والتي قدمت بالسوق المصري، حيث تتميز تلك النسخة بارتفاعها المناسب، إلى جانب تصميمها متوسط الحجم ضمن طرازات الـ SUV، وقدراتها في التعامل مع بعض التضاريس.

سوزوكي فيتار 1997

وظهرت السيارة سوزوكي فيتارا موديل 1997 للبيع عبر الانترنت، وهي بحالة الفبريكا من الداخل، وطلاء خارجي محدث، بالاضافة إلى اعتمادها على جنوط رياضية، ومكان مخصص للعجلة البديلة، مع مفهوم رباعي الابواب، ومساحة خلفية مناسبة للعديد من الاغراض.

سوزوكي فيتار 1997

تجهيزات السيارة سوزوكي فيتار 1997

ولعل من ابرز مميزات هذه النسخة، هي تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وهي خاصية يبحث عنها الكثير، بالاضافة إلى وجود محرك رباعي الاسطوانات، يعمل عبر تقنية الجر الامامي للعجلات، وتضم السيارة مقاعد من الجلد، وشاشة تعمل باللمس، ومكيف هواء، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب.

سوزوكي فيتار 1997

سعر السيارة سوزوكي فيتارا موديل 1997

تباع السيارة سوزوكي فيتارا موديل 1997 عبر الانترنت والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر، وبقيمة سعرية قدرها 185 الف جنيه.