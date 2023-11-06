عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 185 ألف جنيه .. سيارة "أوتوماتيك" مستعملة وبتصميم رياضي

سوزوكي فيتار 1997
سوزوكي فيتار 1997

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، حيث تتنوع الاختيارات المقدمة بالسوق المصري، سواء من ناحية التصميم الخارجي بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية، أو من ناحية اخرى تتضمن تنوع التجهيزات الفنية والعلامات التجارية وبلد المنشأ.

بـ 90 الف جنيه .. اركب ارخص سيارة من هيونداي

أرخص 5 سيارات يقدمها الصانع الصيني في مصر .. تبدأ من 490 ألف جنيه

أرخص سيارة رياضية من جيلي بعد الزيادة الجديدة.. صور

50 ألف جنيه أوفر برايس على أرخص سيارة زيرو في مصر

بعد الزيادات الجديدة .. ما هي أرخص سيارة تقدمها ستروين في مصر؟

أرخص سيارة أوتوماتيك مستعملة في مصر

سيارة "أوتوماتيك" مستعملة وبتصميم رياضي

سوزوكي فيتار 1997

وتعتبر السيارة سوزوكي فيتارا موديل 1997، واحدة من ابرز سيارات الفئة الرياضية والتي قدمت بالسوق المصري، حيث تتميز تلك النسخة بارتفاعها المناسب، إلى جانب تصميمها متوسط الحجم ضمن طرازات الـ SUV، وقدراتها في التعامل مع بعض التضاريس.

سوزوكي فيتار 1997

وظهرت السيارة سوزوكي فيتارا موديل 1997 للبيع عبر الانترنت، وهي بحالة الفبريكا من الداخل، وطلاء خارجي محدث، بالاضافة إلى اعتمادها على جنوط رياضية، ومكان مخصص للعجلة البديلة، مع مفهوم رباعي الابواب، ومساحة خلفية مناسبة للعديد من الاغراض.

سوزوكي فيتار 1997

تجهيزات السيارة سوزوكي فيتار 1997

 

ولعل من ابرز مميزات هذه النسخة، هي تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وهي خاصية يبحث عنها الكثير، بالاضافة إلى وجود محرك رباعي الاسطوانات، يعمل عبر تقنية الجر الامامي للعجلات، وتضم السيارة مقاعد من الجلد، وشاشة تعمل باللمس، ومكيف هواء، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب.

سوزوكي فيتار 1997

سعر السيارة سوزوكي فيتارا موديل 1997 

 

تباع السيارة سوزوكي فيتارا موديل 1997 عبر الانترنت والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر، وبقيمة سعرية قدرها 185 الف جنيه.

سيارة مستعملة أوتوماتيك سوزوكي فيتار 1997 سوزوكي سعر السيارة سوزوكي فيتارا سوزوكي فيتارا موديل 1997 سعر سوزوكي فيتارا موديل 1997

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

عمر كمال عبد الواحد ينضم للأهلي | تفاصيل

موضوعات متعلقة

بـ 90 الف جنيه .. اركب ارخص سيارة من هيونداي

اركب رينو ستيب واي "كسر زيرو" أوتوماتيك .. بهذا السعر

وفر 35 الف جنيه عند شراء هيونداي النترا HD 2024 .. الارخص سعرًا

اعرف الأسعار الجديدة لسيارة إم جي  RX5 PLUS.. صور

شيفروليه أوبترا 2023 كسر زيرو "كاملة" أوتوماتيك .. اعرف سعرها

سعر BMW X6 الرياضية موديل 2024 في مصر .. صور

اركب تويوتا كورولا "أوتوماتيك" بـ 200 ألف جنيه

اشتري ميتسوبيشي بوما 2006 بأفضل سعر للمستعمل

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: جهود إغاثة غزة ليست بديلا عن ضرورة وقف إطلاق النار

منها تقليل نسبة الكوليسترول بالدم.. تعرف على فوائد الكوسة

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل مازلت لديها مخططات لتهجير الفلسطينيين ونتينياهو إلي زوال بعد الحرب

دعاء لمن تعسر عليه النوم .. بـ 9 كلمات أوصى بها خالد بن الوليد

سعر BMW 420 موديل 2024 في مصر .. صور

فرج عامر يكشف استعدادات اتحاد جدة للقاء الأهلي بمونديال الأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلق الأخضر؟

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ