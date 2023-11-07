تعرف علي أسعار JMC النقل الجديدة

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ ، وذلك اثر علي توافر الطرازات الجديدة من السيارات لدي الوكلاء والموزعين واذا تم توافرها يتم إضافة سعر إضافي علي سعرها الأساسي " أوفر برايس" ، جاءه هذه الزيادات بسبب مرور قطاع السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة .

جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022

- جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 :

جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022

تستمد جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 قوتها من محرك سعه 2771 سي سي ، وتنتج قوة 57 حصان ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال 5 سرعات .

- أبعاد جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 :

جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022

تأتي سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 بطول 5012 مم، وارتفاع 1645 مم، ويصل ارتفاع السيارة عن الأرض بواقع 185 مم .

- أسعار JMC النقل موديل 2022 الجديدة :

مقصورة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022

الفئة الأولي من سيارة JMC النقل موديل 2022 تباع بسعر 508 ألف جنيه ، بدلا من 474 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة JMC النقل موديل 2022 تباع بسعر 519 ألف جنيه ، بدلا من 484 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة JMC النقل موديل 2022 تباع بسعر 554 ألف جنيه ، بدلا من 519 ألف جنيه .