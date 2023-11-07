عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف علي أسعار JMC النقل الجديدة

جى ام سى نيو بوردينج
جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ ، وذلك اثر علي توافر الطرازات الجديدة من السيارات لدي الوكلاء والموزعين واذا تم توافرها يتم إضافة سعر إضافي علي سعرها الأساسي " أوفر برايس" ، جاءه هذه الزيادات بسبب مرور قطاع السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة .

جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 

5 سيارات يابانية جديدة "أوتوماتيك".. بسعر يبدأ من 490 الف جنيه

سيارات مستعملة بحالة جيدة بسعر أقل من 350 ألف جنيه

- جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 :

جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 

تستمد جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 قوتها من محرك سعه 2771 سي سي ، وتنتج قوة 57 حصان ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال 5 سرعات .

- أبعاد جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 :

جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 

تأتي سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022  بطول 5012 مم، وارتفاع 1645 مم، ويصل ارتفاع السيارة عن الأرض بواقع 185 مم .

- أسعار  JMC النقل موديل 2022 الجديدة :

مقصورة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 

الفئة الأولي من سيارة  JMC النقل موديل 2022 تباع بسعر 508 ألف جنيه ، بدلا من 474 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  JMC النقل موديل 2022 تباع بسعر 519 ألف جنيه ، بدلا من 484 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  JMC النقل موديل 2022 تباع بسعر 554 ألف جنيه ، بدلا من 519 ألف جنيه .

جي إم سي جى ام سى نيو نيو بوردينج جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 أبعاد جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 أسعار JMC النقل موديل 2022 الجديدة أوفر برايس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

موضوعات متعلقة

خطوات صيانة سيارتك بطريقة صحيحة لمنع الأعطال بشكل مفاجئ

سعر النترا الجمل أوتوماتيك في السوق المصري

على قد الإيد.. 5 سيارات مستعملة بـ 80 ألف جنيه

سبورتاج وتوسان أبرزها.. أسعار 5 موديلات 2024 بدون أوفر برايس

شاهد لأول مرة ظهور تويوتا كراون 2024

كيا EV9 GT-Line موديل 2024 الكهربائية

أسعار هيونداي سوناتا 2024 في السعودية

أسباب خروج الهواء البارد من تكييف السيارة الساخن في الشتاء

ترشيحاتنا

4 مشاهد تؤكد حدوث انفلات معركة كبرى بالمنطقة..هل من عاقل يوقف الكارثة؟

حلق بالأذن وطلاء أظافر وخاتم.. سعد لمجرد يثير الجدل فى حفل بأبو ظبى

أثناء حلف اليمين.. رسالة رئيس مجلس الدولة للقضاة الجدد

سي إن إن: العالم ينقلب على إسرائيل لحربها على غزة وقتلها الأطفال

الوزير يوقع اتفاقيات في مجال الاستثمار والتصنيع المحلي لنظام النقل الترددي بالقطارات

بفيديو وكلمات مستفزة.. أفيخاي أدرعي يوجه نداءا عاجلا لسكان غزة بالعربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزة لا تنام.. مقطع فيديو قصير يرصد كيف يعيش الفلسطينيون بالليل

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

فيديو

إسرائيل تستهدف سكان غزة بأسلحة بيولوجية .. ماذا جاء في التقرير الطبي الأخطر؟ «فيديوجراف»

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ