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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات تويوتا كامري 2025 الشكل الجديد

مواصفات تويوتا كامري
مواصفات تويوتا كامري موديل 2025

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن سيارتها الجديدة تويوتا كامري موديل 2025 ، وتنتمي كامري الي فئة السيارات السيدان ، وتعمل بالدفع الرباعي للعجلات وذلك بعد تطوير محركها ليناسب الطرق الغير ممهدة .

مواصفات تويوتا كامري موديل 2025

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- محرك تويوتا كامري موديل 2025  :

 

تحصل سيارة تويوتا كامري موديل 2025  علي قوتها من محرك سعه 3500 سي سي ، وينتج قوة 297 حصان، وعزم أقصي للدوران 365 نيوتن/متر، مدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

- مواصفات تويوتا كامري موديل 2025 :

مواصفات تويوتا كامري موديل 2025

زودت سيارة تويوتا كامري موديل 2025 بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، مصابيح أمامية LED، وفتحات تهوية بالصداد الأمامي، وشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة، وتكييف ثنائي المناطق، ونظام معلومات وترفيه ، وعجلة قيادة معاد تصميمها بشكل كامل، ولوحة عدادات حديثة، وشاشة عرض مركزية تم تحديثها بالكامل، وفرش جديد للمقاعد، ونظام دفع رباعي .

الجدير بالذكر إن شركة تويوتا لم تصدر أي معلومات عن أسعار تويوتا كامري موديل 2025 حتي الآن : 

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