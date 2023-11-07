مواصفات تويوتا كامري 2025 الشكل الجديد

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن سيارتها الجديدة تويوتا كامري موديل 2025 ، وتنتمي كامري الي فئة السيارات السيدان ، وتعمل بالدفع الرباعي للعجلات وذلك بعد تطوير محركها ليناسب الطرق الغير ممهدة .

مواصفات تويوتا كامري موديل 2025

- محرك تويوتا كامري موديل 2025 :

تحصل سيارة تويوتا كامري موديل 2025 علي قوتها من محرك سعه 3500 سي سي ، وينتج قوة 297 حصان، وعزم أقصي للدوران 365 نيوتن/متر، مدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

- مواصفات تويوتا كامري موديل 2025 :

مواصفات تويوتا كامري موديل 2025

زودت سيارة تويوتا كامري موديل 2025 بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، مصابيح أمامية LED، وفتحات تهوية بالصداد الأمامي، وشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة، وتكييف ثنائي المناطق، ونظام معلومات وترفيه ، وعجلة قيادة معاد تصميمها بشكل كامل، ولوحة عدادات حديثة، وشاشة عرض مركزية تم تحديثها بالكامل، وفرش جديد للمقاعد، ونظام دفع رباعي .

الجدير بالذكر إن شركة تويوتا لم تصدر أي معلومات عن أسعار تويوتا كامري موديل 2025 حتي الآن :