عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد لأول مرة ظهور تويوتا كراون 2024

تويوتا كراون موديل
تويوتا كراون موديل 2024

ظهرت سيارة تويوتا كراون موديل 2024 لأول مرة في اليابان ، وذلك استعدادا لطرحها في باقي أسواق العالم خلال الفترة القليلة القادمة ، وتنتمي تويوتا كراون موديل 2024 الي فئة السيارات السيدان الفاخرة .

 تويوتا كراون موديل 2024

تويوتا تكشف عن سيارتها الجديدة CROWN بهذه المواصفات .. صور

اركب تويوتا كورولا "أوتوماتيك" بـ 200 ألف جنيه

ستحصل اليابان على 4 نسخ من سيارات تويوتا كراون ، ولكن أخر ما وصل إلى السوق هي السيارة السيدان العادية لتحل محل طرازات الجيل 15 من كروان.

- أبعاد  تويوتا كراون موديل 2024 :

 تويوتا كراون موديل 2024

تأتي سيارة  تويوتا كراون موديل 2024 داخل سوق السيارات بطول  5029 مم ، وعرض 1890 مم ، وارتفاع 1471 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 3000 مم .

 تويوتا كراون موديل 2024

تشبه تويوتا كروان موديل 2024 إلى حد كبير سيارة سنشري الأكثر فخامة وشقيقتها سنشري فئة السيارات الـ  SUV التي تم إطلاقها حديثاً ، تحتوي كروان علي نظام تعليق متكيف لقيادة لتوفر قيادة سلسة وجو مريح.

- محرك  تويوتا كراون موديل 2024 :

 تويوتا كراون موديل 2024

تحصل سيارة  تويوتا كراون موديل 2024 علي قوتها من محرك  هايبرد مطور يجمع بين محرك بنزين سعة 2500 سي سي ، ومحركين كهربائيين .

 تويوتا كراون موديل 2024

والجدير بالذكر انه حتي الآن لم يتم توافر الكثير من المعلومات الفنية حول سيارة   تويوتا كراون موديل 2024 الجديدة .

محرك تويوتا كراون تويوتا كراون تويوتا كراون موديل 2024 أبعاد تويوتا كراون موديل 2024 السيارات السيدان الفاخرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

خطوط حمراء وجهود جبارة.. القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات لوقف حرب غزة

موضوعات متعلقة

أسباب خروج الهواء البارد من تكييف السيارة الساخن في الشتاء

فورد بـ 100 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

الفيس ليفت الجديد من سكودا سوبيرب| تفاصيل

مقارنة بين سيارتي سانج يونج تيفولى XLV وجيتور X70 موديل 2023

سعر مرسيدس CLA 200 موديل 2023

سيارات مستعملة بحالة جيدة بسعر أقل من 350 ألف جنيه

أسعار MG موديل 2023 بالأوفر برايس

خطوات لـ غسيل سيارتك بمواد تنظيف منزلية| تفاصيل

ترشيحاتنا

المنصورة الجديدة.. بـ 50 ألف جنيه احصل على وحدة سكنية|تفاصيل

توصيات الملتقى الفقهي الرابع لمركز الأزهر للفتوى عن ‏دعم القضية الفلسطينية

بعشرات قذائف الهاون.. المقاومة الفلسطينية تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة داخل غزة

الأربعاء.. اختيار الرموز للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

"كن مثل جولدا".. المئات من أفراد عائلات الرهائن يتظاهرون أمام الكنيست الإسرائيلي

الغضب.. اعتراف غريب من جوارديولا لتحميس لاعبي مانشستر سيتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فلسطيني يصرخ من فوق الأنقاض ويردد كلمات مؤثرة بعد استشهاد عائلته

لقيامه بـ عد الفلوس.. باسم سمرة يثير الجدل بسبب تبرعات غزة

إطلالة كاجوال .. هنا شيحة تستعرض جمالها.. شاهد

بكاء وصراخ.. نجوم الفن يشيعون جنازة طليقة مدحت صالح

فيديو

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ