شاهد لأول مرة ظهور تويوتا كراون 2024

ظهرت سيارة تويوتا كراون موديل 2024 لأول مرة في اليابان ، وذلك استعدادا لطرحها في باقي أسواق العالم خلال الفترة القليلة القادمة ، وتنتمي تويوتا كراون موديل 2024 الي فئة السيارات السيدان الفاخرة .

تويوتا كراون موديل 2024

ستحصل اليابان على 4 نسخ من سيارات تويوتا كراون ، ولكن أخر ما وصل إلى السوق هي السيارة السيدان العادية لتحل محل طرازات الجيل 15 من كروان.

- أبعاد تويوتا كراون موديل 2024 :

تويوتا كراون موديل 2024

تأتي سيارة تويوتا كراون موديل 2024 داخل سوق السيارات بطول 5029 مم ، وعرض 1890 مم ، وارتفاع 1471 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 3000 مم .

تويوتا كراون موديل 2024

تشبه تويوتا كروان موديل 2024 إلى حد كبير سيارة سنشري الأكثر فخامة وشقيقتها سنشري فئة السيارات الـ SUV التي تم إطلاقها حديثاً ، تحتوي كروان علي نظام تعليق متكيف لقيادة لتوفر قيادة سلسة وجو مريح.

- محرك تويوتا كراون موديل 2024 :

تويوتا كراون موديل 2024

تحصل سيارة تويوتا كراون موديل 2024 علي قوتها من محرك هايبرد مطور يجمع بين محرك بنزين سعة 2500 سي سي ، ومحركين كهربائيين .

تويوتا كراون موديل 2024

والجدير بالذكر انه حتي الآن لم يتم توافر الكثير من المعلومات الفنية حول سيارة تويوتا كراون موديل 2024 الجديدة .