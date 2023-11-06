تويوتا تكشف عن سيارتها الجديدة CROWN بهذه المواصفات .. صور

تقدم شركة تويوتا رائدة صناعة السيارات اليابانية، الكثير من الاصدارات القوية داخل الاسواق العالمية والمحلية، وتواصل العلامة التجارية من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة CROWN، والتي تأتي بقدرات فنية قوة إلى جانب التجهيزات التي دعمت بها والاطلالة العصرية.

تعتمد السيارة تويوتا CROWN على محركات كهربائية، تستطيع أن تنتج قوة تصل إلى 185 حصانا، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، إلى جانب تقنية الدفع الخلفي للعجلات، مع تجهيزات اخرى منها شاشتين بقياس 12.3 بوصة للواحدة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، تدعم الكثير من اوامر التحكم، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أوتوماتيك.

تويوتا CROWN

وسائل الحماية بالسيارة تويوتا CROWN

حساسات أمامية وخلفية.

كاميرات للمتابعة.

نظام الثبات الالكتروني.

دعم السيارة عند المنعطفات.

مثبت للسرعة.

حساسات ضوء ومطر.

نظام التنبيه من النقاط العمياء.

تحديد المسار.

وسائد هوائية للحماية.

تويوتا CROWN

ابعاد السيارة تويوتا CROWN

عرض كلي 189 سم.

ارتفاع 147 سم.

طول كلي يتجاوز 5 امتار.

تويوتا CROWN

وتأتي السيارة تويوتا CROWN بتصميم خارجي انيق، مع واجهة عصرية ذات مصابيح حادة الشكل، وشبكة عملاقة الحجم بالمقدمة تعتمد على اللون الأسود اللامع، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بإشارات ضوئية، وجنوط رياضية بتصميم مميز، وبصمة دخول السيارة، وقفل مركزي.