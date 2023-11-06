عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن سيارتها الجديدة CROWN بهذه المواصفات .. صور

تويوتا CROWN
تويوتا CROWN

تقدم شركة تويوتا رائدة صناعة السيارات اليابانية، الكثير من الاصدارات القوية داخل الاسواق العالمية والمحلية، وتواصل العلامة التجارية من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة CROWN، والتي تأتي بقدرات فنية قوة إلى جانب التجهيزات التي دعمت بها والاطلالة العصرية.

اركب تويوتا كورولا "أوتوماتيك" بـ 200 ألف جنيه

تويوتا كورولا 2022 كسر زيرو للبيع بهذا السعر

تعتمد السيارة تويوتا CROWN على محركات كهربائية، تستطيع أن تنتج قوة تصل إلى 185 حصانا، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، إلى جانب تقنية الدفع الخلفي للعجلات، مع تجهيزات اخرى منها شاشتين بقياس 12.3 بوصة للواحدة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، تدعم الكثير من اوامر التحكم، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أوتوماتيك.

تويوتا CROWN

وسائل الحماية بالسيارة تويوتا CROWN

 

  • حساسات أمامية وخلفية.
  • كاميرات للمتابعة.
  • نظام الثبات الالكتروني.
  • دعم السيارة عند المنعطفات.
  • مثبت للسرعة.
  • حساسات ضوء ومطر.
  • نظام التنبيه من النقاط العمياء.
  • تحديد المسار.
  • وسائد هوائية للحماية.
تويوتا CROWN

ابعاد السيارة تويوتا CROWN

 

  • عرض كلي 189 سم.
  • ارتفاع 147 سم.
  • طول كلي يتجاوز 5 امتار.
تويوتا CROWN

وتأتي السيارة تويوتا CROWN بتصميم خارجي انيق، مع واجهة عصرية ذات مصابيح حادة الشكل، وشبكة عملاقة الحجم بالمقدمة تعتمد على اللون الأسود اللامع، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بإشارات ضوئية، وجنوط رياضية بتصميم مميز، وبصمة دخول السيارة، وقفل مركزي.

تويوتا CROWN
تويوتا Crown تويوتا crown السيارة تويوتا CROWN سيارة تويوتا CROWN

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على فيديو بيومي فؤاد.. شاهد

مرتضى فضحه .. ميدو معلقا على واقعة فتوح : "أنا كنت فاكر نفسي فاجر"

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

موضوعات متعلقة

بـ 90 الف جنيه .. اركب ارخص سيارة من هيونداي

اركب رينو ستيب واي "كسر زيرو" أوتوماتيك .. بهذا السعر

وفر 35 الف جنيه عند شراء هيونداي النترا HD 2024 .. الارخص سعرًا

اعرف الأسعار الجديدة لسيارة إم جي  RX5 PLUS.. صور

شيفروليه أوبترا 2023 كسر زيرو "كاملة" أوتوماتيك .. اعرف سعرها

سعر BMW X6 الرياضية موديل 2024 في مصر .. صور

اركب تويوتا كورولا "أوتوماتيك" بـ 200 ألف جنيه

اشتري ميتسوبيشي بوما 2006 بأفضل سعر للمستعمل

ترشيحاتنا

حزين على أهلنا في غزة.. أول تعليق لتامر أمين على فيديو محمد سلام

هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر؟.. الإفتاء: نعم بشرط

أكسيوس: الإنزال الجوي الأردني بغزة تم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة

لمرضى القولون العصبي.. احذر هذه الأطعمة

انخفاض كبير في مبيعات فوكسكون المُصنع الرئيسي لـ أبل بالصين

بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي..اعرف سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفير الرئتين.. 10 علامات من جسمك تحذرك من الأمراض

حركة الجنين قليلة.. علامات تنذر بالخطر أثناء الحمل

طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

حتى الحيوانات لم يرحموها.. كلب في غزة يرتجف من الرعب بعد قصف الاحتلال| شاهد

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ