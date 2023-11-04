نيسان وتويوتا.. 5 سيارات سيدان يابانية جديدة

يشهد السوق المصري للسيارات تواجداً قوياً للسيارت اليابانية الجديدة موديلات عام 2023، ومن أبرزها تويوتا كورولا ونيسان صني.

نيسان صني موديل 2024

تحتوي السيارة نيسان صني موديل 2024 على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يضخ قوة اجمالية 108 حصان، و134 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، ورباعي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، واستهلاك للبنزين بمعدل 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2024

الفئة الأولى مانيوال نيسان صني موديل 2024 بسعر 547,400 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 578,500 جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 599,000 جنيه

الفئة الرابعة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 613,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 120 حصان، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك يعمل بتقنية الدفع الامامي، وزمن للتسارع يقدر بـ 12 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم.

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة سعرية 1,105,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة سعرية 1,290,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة سعرية 1,385,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة سعرية 1,505,000 جنيه

تويوتا بيلتا موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، ومحرك بسعة 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 103 حصانا.

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023

الفئة الأولى ACTIVE تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 640,000 جنيه

الفئة الثانية SMARTتويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 695,000 جنيه

نيسان سنترا موديل 2024

حصلت السيارة نيسان سنترا موديل 2024 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 118 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل سرعات أوتوماتيك من نوع CVT، و 154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ومنظومة جر أمامي للعجلات.

أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024

نيسان سنترا موديل 2024 نحو 771,000 جنيه

نيسان سنترا موديل 2024 نحو 799,000 جنيه

سوبارو إمبريزا

جاءت السيارة سوبارو إمبريزا بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 114 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ووقت للتسارع يقدر بـ 12.6 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولاً لـ 100 كيلومتر/ساعة، و 5.9 لتر من الوقود لمواصلة مسافات قدرها 100 كيلومتر.

يبلغ السعر الرسمي الحالي للسيارة سوبارو إمبريزا نحو مليون جنيه.