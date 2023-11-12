سعر تويوتا فورتشنر الجديد في مصر.. اعرف بكام ؟

شهدت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة في السوق المحلي، حيث ارتفعت اسعار الفئة الاولى والثانية بقيمة قدرها 450 الف جنيه، بينما زادت الفئة الثالثة بقيمة 550 الف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة اليابانية في مصر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى ابرز المواصفات الفنية.

تويوتا

مواصفات السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024

تستخدم الفئة الاولى من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 محرك 4 سلندر، رباعي الاسطوانات، سعة 2700 CC، قادر على انتاج قوة قدرها 163 حصان، و245 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيك 6 غيار "دفع خلفي".

تويوتا

وتعمل الفئات الاخرى من تويوتا فورتشنر موديل 2024 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة 234 حصانا، و376 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات مع تقنية الدفع الرباعي.

تويوتا

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024

الفئة الاولى تويوتا فورتشنر موديل 2024 بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه بدلاًمن 2 مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا فورتشنر موديل 2024 بسعر 2 مليون و800 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و350 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بسعر 3 مليون جنيه بدلاً من 2 مليون و450 ألف جنيه.