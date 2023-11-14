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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد .. مواصفات سيتروين بيرلينجو موديل 2024

سيتروين بيرلينجو
سيتروين بيرلينجو موديل 2024

أعلنت شركة سيتروين المتخصصة في صناعة السيارات عن طرازها الجديد الذى أطلق عليه اسم بيرلينجو "Berlingo" موديل 2024، وتنتمي بيرلينجو  إلى فئة السيارات الفان الخدمية.

 سيتروين بيرلينجو موديل 2024

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- مواصفات سيتروين بيرلينجو موديل 2024 :

مقصورة سيتروين بيرلينجو موديل 2024

زودت سيارة سيتروين بيرلينجو موديل 2024 بالعديد من المميزات المتطورة منها، ملامح جديدة للمقدمة، وشبكة جديدة للمبرد، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة، ونظام دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وجوجل أندرويد أوتو، وكاميرا خلفية، ومستشعرات تسهل عملية ركن السيارة.

- أبعاد سيتروين بيرلينجو موديل 2024 :

 سيتروين بيرلينجو موديل 2024

تأتي سيارة سيتروين بيرلينجو موديل 2024 داخل أسواق السيارات بطول 4.40 متر ، وعرض 1.9 متر، وارتفاع 1.8 متر ، ويصل سعه صندوقها الي 4.4 متر .

- محركات سيتروين بيرلينجو موديل 2024 :

تحصل سيارة سيتروين بيرلينجو موديل 2024 علي قوتها من محرك بنزين أو ديزل ، حيث يخرج المحرك البنزين قوة تصل الي 110 حصان، وينتج المحرك الديزل قوة 130 حصان ، مقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

 سيتروين بيرلينجو موديل 2024

وهناك نسخة كهربائية من سيارة سيتروين بيرلينجو موديل 2024 يطلق عليها اسم  ë-Berlingo، وتحصل هذه النسخة علي قوتها من محرك كهربائي يخرج قوة قوة 100 كيلووات، أي ما يعادل 136 حصان، وعزم دوران يصل الي 270 نيوتن/ متر، وتصل سرعة سيتروين بيرلينجو القصوى الي 135 كم/ساعة .

 سيتروين بيرلينجو موديل 2024

وبها بطارية سعة 50 كيلووات/ ساعة، وبالتالي يمكن لسيارة سيتروين بيرلينجو أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 330 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها .

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