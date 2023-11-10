أسعار سيتروين 2024 الجديدة بالسوق المصري.. تعرف عليها

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل ملحوظ نتيجة مرور قطاع السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت على توافر الطرازات لدى الوكلاء والموزعين ، ومن ضمن تلك الأسباب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الى عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة منها الرقائق الإلكترونية .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار سيتروين موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :

1- سيتروين C4X موديل 2024 :

تحصل سيارة سيتروين C4X موديل 2024 على قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الى 320 نيوتن/متر، وقوة 130 حصانا.

سيتروين C4X موديل 2024

أسعار سيتروين C4X موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولى من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 439 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 449 ألف جنيه .

2- سيتروين C4 موديل 2024 :

عزم دوران سيتروين C4 موديل 2024 يصل الى 240 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وقوة 155 حصانا، وتتسارع من وضع السكون وصلا الى 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية .

- أسعار سيتروين C4 موديل 2024 الجديدة :

سيتروين C4 موديل 2024

الفئة الأولى من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر يصل الى مليون و269 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر يصل الى مليون و389 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر يصل الي مليون و399 ألف جنيه .

3- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

تتسارع سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 من وضع السكون وصولا الى 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الى 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سعة خزان وقودها الى 53 لترا، وبها قوة 165 حصانا، وتصل سرعتها القصوى الى 201 كم/ساعة .

أسعار سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الجديدة :

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

الفئة الأولى من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و479 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و609 آلاف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و679 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و779 ألف جنيه .

4- سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 :

سعه خزان وقود سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 يصل الي 45 لترا ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات في مدة 10.6 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة .

أسعار سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 الجديدة :

سيتروين C3 اير كروس موديل 2024

الفئة الأولى من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و95 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و209 آلاف جنيه .

5- سيتروين C3 موديل 2024 :

قوة سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تصل الي 110 أحصنة، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1200 سي سي .

أسعار سيتروين C3 موديل 2024 الجديدة:

سيتروين C3 موديل 2024

الفئة الأولى من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر 929 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و59 ألف جنيه .

6- سيتروين سي اليزيه موديل 2024 :

سرعة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 القصوى تصل الي 188 كم/ساعة، وتنتج قوة 115 حصانا، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لترا ، وعزم دورانها الى 150 نيوتن/متر.

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2024 الجديدة :

سيتروين سي اليزيه موديل 2024

الفئة الأولى من سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تباع بسعر 789 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تباع بسعر 849 ألف جنيه .