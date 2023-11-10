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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيتروين 2024 الجديدة بالسوق المصري.. تعرف عليها

أسعار سيتروين 2024
أسعار سيتروين 2024 الجديدة بالسوق المصري | صور

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل ملحوظ نتيجة مرور قطاع السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت على توافر الطرازات لدى الوكلاء والموزعين ، ومن ضمن تلك الأسباب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الى عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة منها الرقائق الإلكترونية .

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أحدث أسعار سيتروين C5 إير كروس 2024

يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار سيتروين موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :

1- سيتروين C4X موديل 2024 :

تحصل سيارة سيتروين C4X موديل 2024 على قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الى 320 نيوتن/متر، وقوة 130 حصانا.

سيتروين C4X موديل 2024

أسعار سيتروين C4X موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولى من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 439 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 449 ألف جنيه .

2- سيتروين C4 موديل 2024 :

عزم دوران سيتروين C4 موديل 2024 يصل الى 240 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وقوة 155 حصانا، وتتسارع من وضع السكون وصلا الى 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية .

- أسعار سيتروين C4 موديل 2024 الجديدة :

 سيتروين C4 موديل 2024

الفئة الأولى من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر يصل الى مليون و269 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر يصل الى مليون و389 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر يصل الي مليون و399 ألف جنيه .

3- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

تتسارع سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 من وضع السكون وصولا الى 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الى 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سعة خزان وقودها الى 53 لترا، وبها قوة 165 حصانا، وتصل سرعتها القصوى الى 201 كم/ساعة .

أسعار سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الجديدة :

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

الفئة الأولى من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024  تباع بسعر مليون و479 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024  تباع بسعر مليون و609 آلاف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024  تباع بسعر مليون و679 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024  تباع بسعر مليون و779 ألف جنيه .

4- سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 :

سعه خزان وقود سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 يصل الي 45 لترا ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات في مدة 10.6 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة .

أسعار  سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 الجديدة :

سيتروين C3 اير كروس موديل 2024

الفئة الأولى من سيارة  سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و95 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و209  آلاف جنيه .

5- سيتروين C3 موديل 2024 :

قوة سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تصل الي 110 أحصنة، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1200 سي سي .

أسعار سيتروين C3 موديل 2024 الجديدة:

سيتروين C3 موديل 2024

الفئة الأولى من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر 929 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و59 ألف جنيه .

6- سيتروين سي اليزيه موديل 2024 :

سرعة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 القصوى تصل الي 188 كم/ساعة، وتنتج قوة 115 حصانا، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لترا ، وعزم دورانها الى 150 نيوتن/متر.

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2024 الجديدة :

سيتروين سي اليزيه موديل 2024 

الفئة الأولى من سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تباع بسعر 789 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تباع بسعر 849 ألف جنيه .

سيتروين C4X موديل 2024 سيتروين C4 موديل 2024 سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 سيتروين C3 موديل 2024 سيتروين سي إليزيه موديل 2024

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