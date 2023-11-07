الفرق بين هيونداي اكسنت RB و سيتروين سي اليزيه 2023

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات عدد كبير من إصدارات السيارات موديل 2023 ، وتقاربت أسعار هذه الطرازات من بعضها البعض بعد ارتفاع أسعار السيارات عالميا ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة .

- يعرض موقع صدى البلد الفرق بين هيونداي اكسنت RB و سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :

- هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

تتسارع سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 43 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتخرج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

- أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

يصل سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري الي 615 ألف جنيه .

- سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

سعه خزان وقود سيارة سيتروين سي اليزيه يصل الي 50 لتر ، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من صفر في 12.7 ثانية، وتبلغ سعة محركها الي 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتخرج قوة 115 حصان، وعزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

- أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تباع سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 674 ألف جنيه للفئة الأولي .