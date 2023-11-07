عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفرق بين هيونداي اكسنت RB و سيتروين سي اليزيه 2023

الفرق بين هيونداي
الفرق بين هيونداي اكسنت RB و سيتروين سي اليزيه 2023

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات عدد كبير من إصدارات السيارات موديل 2023 ، وتقاربت أسعار هذه الطرازات من بعضها البعض بعد ارتفاع أسعار السيارات عالميا ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة .

أسعار هيونداي سوناتا 2024 في السعودية

سيتروين وبيجو.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة

- يعرض موقع صدى البلد  الفرق بين هيونداي اكسنت RB و سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :

- هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

تتسارع سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 43 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتخرج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

- أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

يصل سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري الي 615 ألف جنيه .

- سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :

 سيتروين سي اليزيه موديل 2023 

سعه خزان وقود سيارة سيتروين سي اليزيه يصل الي 50 لتر ، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من صفر في 12.7 ثانية، وتبلغ سعة محركها الي 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتخرج قوة 115 حصان، وعزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

- أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :

 سيتروين سي اليزيه موديل 2023 

تباع سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 674 ألف جنيه للفئة الأولي .

هيونداى اكسنت هيونداي اكسنت RB أسعار هيونداي اكسنت RB أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2023 سيتروين سي إليزيه موديل 2023 أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2023 أسعار سيتروين سي اليزيه إصدارات السيارات موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

مواصفات تويوتا كامري 2025 الشكل الجديد

نصائح لتنظيف المصابيح الأمامية للسيارة | تفاصيل

تعرف علي أسعار JMC النقل الجديدة

أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة

خطوات صيانة سيارتك بطريقة صحيحة لمنع الأعطال بشكل مفاجئ

سعر النترا الجمل أوتوماتيك في السوق المصري

على قد الإيد.. 5 سيارات مستعملة بـ 80 ألف جنيه

سبورتاج وتوسان أبرزها.. أسعار 5 موديلات 2024 بدون أوفر برايس

ترشيحاتنا

غيبوبة ونزيف بالمخ| كواليس إصابة العامري فاروق بوعكة صحية.. سقط خلال اجتماع مكتب الأهلي

عزل زيلينسكي.. تحذير أمريكي عاجل من الإطاحة بالرئيس الأوكراني بعد قرارات كارثية

وزير الخارجية الإسرائيلي يصطحب أهالي الأسرى إلى البرلمان الأوروبي

أين المنظمات الدولية؟.. روسيا ترد على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي

تجهيز عدد من شاحنات المساعدات تمهيدا لدخولها غزة.. فيديو

قائد القوات الجوية الألمانية عن تبرعه بالدم لإسرائيل: شرف لي| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس هندية.. نوال الكويتية تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

أنا قوي.. فيديو مؤثر لأطفال من غزة يرون كيف تبدلت حياتهم وعائلتهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

فيديو

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ