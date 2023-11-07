الفرق بين هيونداي اكسنت RB و سيتروين سي اليزيه 2023

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات عدد كبير من إصدارات السيارات موديل 2023 ، وتقاربت أسعار هذه الطرازات من بعضها البعض بعد ارتفاع أسعار السيارات عالميا ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة .
- يعرض موقع صدى البلد الفرق بين هيونداي اكسنت RB و سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :
- هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :
تتسارع سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 43 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتخرج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .
- أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :
يصل سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري الي 615 ألف جنيه .
- سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :
سعه خزان وقود سيارة سيتروين سي اليزيه يصل الي 50 لتر ، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من صفر في 12.7 ثانية، وتبلغ سعة محركها الي 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتخرج قوة 115 حصان، وعزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .
- أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :
تباع سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 674 ألف جنيه للفئة الأولي .