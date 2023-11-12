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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. سيتروين C5 إير كروس 2025

سيتروين C5 Aircross
سيتروين C5 Aircross موديل 2025

ظهرة مجموعة صور لـ سيارة سيتروين C5 إير كروس موديل 2025 علي الأنترنت ، وتنتمي C5 إير كروس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سيتروين C5 Aircross موديل 2025

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تعمل سيتروين حاليا علي توسيع تشكيله سياراتها الجديدة خلال السنوات القادمة، وقامت باستلهام سياراتها الجديدة من مفهوم  Oli ضمن مجموعة Stellantis، وتم ذلك بعد إنتاج سيارة سيتروين e-C3 الصغيرة القادمة .

سيتروين C5 Aircross موديل 2025

شركة سيتروين حاليا تعمل علي إنتاج سيتروين C5 Aircross الأكبر حجمًا، بكل المتغيرات الهجينة والكهربائية، بالإضافة الي انه تم إطلاق Citroen C5 Aircross الحالية في عام 2018 وخضعت لتحديث منتصف العمر في عام 2022 .

سيتروين C5 Aircross موديل 2025

سيتروين  C5 Aircross موديل 2025 الجديدة تحتوي علي تصميم جديد لـ شعار Citroen ذو الشكل البيضاوي المزدوج، والذي يتم إضاءته، وبها وحدات إضاءة LED أقل حجماً في الأمام والخلف، ورفارف منحوتة، وكسوة بلاستيكية واسعة في جميع أنحاء هيكل السيارة، وألواح انزلاقية مزخرفة على الصدادات  الأمامية والخلفية.

سيتروين C5 Aircross موديل 2025

تحتوي مقصورة سيتروين C5 Aircross موديل 2025 علي العديد من التحديثات الهامة وتم صناعتها من مواد مستدامة، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة منحنية بارزة مقاس 21 بوصة.

سيتروين C5 C5 اير كروس سيتروين C5 إير كروس موديل 2025 C5 Aircross C5 Aircross موديل 2025

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