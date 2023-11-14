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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة.. صور

مرسيدس AMG-GT الكوبيه
مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس  AMG-GT، وتنتمي AMG-GT لفئة السيارات الكوبيه الرياضية ذات البابين ، وتم إصدار مرسيدس AMG-GT الكوبيه لتنافس عدد من السيارات منها بورشه 911 .

مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة

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تحتوي سيارة  مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة علي رتوش تصميم على شبكة المبرد والمصابيح الأمامية، وبها عجلات بتصاميم مختلفة مقاس 21 بوصة.

مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة

زودت  مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة بعدد من الخصائص الأيروديناميكية مع فتحات التهوية وبها سبويلر يغير وضعيته بعد سرعة 80 كم/ساعه .

- مواصفات مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة :

مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة

وتظهر سيارة  مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة بالعديد من التكنولوجيات المتطورة منها قفل تفاضلي على المحور الخلفي، ومجموعة التعليق عالية الأداء، وبها مقاعد رياضية في الصف الأول، وعجلة قيادة رياضية، وشاشة تعمل باللمس مقاس 11.9 بوصة، ونظام ملتيميديا MBUX، ونظام أبل كاربلاي، وجوجل أندرويد أوتو، ودواسات من الألومنيوم، وشاشة Head-up .

- محرك  مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة :

مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة

تستمد سيارة  مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة قوتها من محرك ينتج قوة 476 حصان، وعزم دورانها يصل الي 700 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعه في 3.2 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الي 315 كم/ساعه .

- سعر مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة :

مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة

وتباع سيارة مرسيدس AMG-GT الكوبيه الجديدة بسعر 188.704 ألف يورو، أي ما يعادل 6 مليون و240 ألف جنيه مصري تقريبًا.

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