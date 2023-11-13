أسعار مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية بمصر

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس EQB الكهربائية الجديدة ، وتنتمي مرسيدس EQB الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية

- مواصفات مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية :

مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية

زودت سيارة مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية بالعديد من المميزات منها، تصميم جديد للمئزر الأمامي، وتقنيات إضاءة خاصة بالمصابيح الخلفية، و شاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، وبها نظام الملتيميديا MBUX، وحساسات للركن، وكاميرا بالخلف، ومساعد الحفاظ على حارة السير.

- محرك مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية :

مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية

تخرج سيارة مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية قوة 215 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 520 نيوتن/متر، وبها بطارية كهربائية يصل سعتها الي 70.5 كيلووات/ ساعة، ويمكن أن تقوم سيارة مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية بقطع مسافة تصل الي 536 كم بالشحنة الواحدة .

- أبعاد مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية :

مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية

تأتي سيارة مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية داخل سوق السيارات المصري بطول 4684 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع 1667 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2829 مم .

- أسعار مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية :

مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية

ستباع سيارة مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية بسعر يصل الي 53 ألف و515 يورو، أي ما يعادل مليون و765 ألف جنيه مصري تقريبًا.