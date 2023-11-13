أسعار مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية بمصر

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس EQB الكهربائية الجديدة ، وتنتمي مرسيدس EQB الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
- مواصفات مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية :
زودت سيارة مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية بالعديد من المميزات منها، تصميم جديد للمئزر الأمامي، وتقنيات إضاءة خاصة بالمصابيح الخلفية، و شاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، وبها نظام الملتيميديا MBUX، وحساسات للركن، وكاميرا بالخلف، ومساعد الحفاظ على حارة السير.
- محرك مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية :
تخرج سيارة مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية قوة 215 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 520 نيوتن/متر، وبها بطارية كهربائية يصل سعتها الي 70.5 كيلووات/ ساعة، ويمكن أن تقوم سيارة مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية بقطع مسافة تصل الي 536 كم بالشحنة الواحدة .
- أبعاد مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية :
تأتي سيارة مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية داخل سوق السيارات المصري بطول 4684 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع 1667 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2829 مم .
- أسعار مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية :
ستباع سيارة مرسيدس EQB الـ SUV الكهربائية بسعر يصل الي 53 ألف و515 يورو، أي ما يعادل مليون و765 ألف جنيه مصري تقريبًا.