قامت شركة مرسيدس باستدعاء سبعة نماذج من سيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024 في الولايات المتحدة لأن نوافذها ربما لم يتم لصقها بشكل صحيح، وربما تسقط على الطريق.

مرسيدس تستدعي 7 سيارات GLC لاحتمال سقوط نوافذها

وعلمت مرسيدس لأول مرة بمشكلة محتملة في سبتمبر، عندما لاحظت وجود خطأ ما أثناء الإنتاج. اكتشف أحد الأشخاص الموجودين على الخط أن "إحدى النوافذ بها خصائص مادية غير متوقعة"، حسبما ذكرت الشركة في المستندات المقدمة إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

ونظرت شركة مرسيدس إلى المادة اللاصقة التي كانت تستخدمها لتثبيت النوافذ بمركباتها، ووجدت أن موردها، EFTEC AG، قد وضع علامة خاطئة على مجموعة منه. ونتيجة لهذا الخطأ، فإن الغراء المستخدم في عدد صغير من سيارات GLC 300 لم يرقى إلى مستوى المواصفات المتوقعة.

مرسيدس تستدعي 7 سيارات GLC لاحتمال سقوط نوافذها

ولذلك، لا تستطيع شركة مرسيدس ضمان عدم سقوط النوافذ الأمامية والخلفية والجانبية الثابتة في المركبات المتأثرة بهذه المشكلة. هذه مشكلة لعدة أسباب، ويمكن أن تزيد بشكل خطير من خطر وقوع حادث للمركبات التالية إذا سقط الزجاج أثناء تحرك السيارة.

أفادت مرسيدس أن عدم ربط الزجاج الأمامي بشكل صحيح بسيارة GLC 300 يمكن أن يؤثر أيضًا على سلامة السيارة عند الاصطدام. وذلك لأن الوسائد الهوائية الأمامية قد لا تكون مدعومة بالزجاج الأمامي على النحو المقصود إذا انفجرت، مما يزيد من خطر الإصابة.

مرسيدس تستدعي 7 سيارات GLC لاحتمال سقوط نوافذها

ونتيجة لذلك، تخطط مرسيدس لبدء التواصل مع مالكي سيارات GLC 300 المتضررة في 2 يناير. وستطلب منهم إعادة سيارات الدفع الرباعي الخاصة بهم إلى وكيل قريب، حيث سيتم استبدال النوافذ ذات الصلة. وتضيف أنه تم إجراء تغيير على عملية الإنتاج الخاصة بالمورد لضمان عدم حدوث مثل هذا الخطأ مرة أخرى.