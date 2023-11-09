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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تستدعي GLS 580 بسبب خلل في فتحة السقف

مرسيدس تستدعي GLS
مرسيدس تستدعي GLS 580 بسبب خلل في فتحة السقف

تتضمن الحملة غير العادية التي قامت بها شركة مرسيدس مجموع ثماني سيارات GLS 580 من طراز عام 2020 مع بسبب خلل في فحة السقف عند تشغيل "وضع غسيل السيارة".

 

وتنبع المشكلة من خطأ حقيقي اكتشفته شركة صناعة السيارات في عام 2019، عندما كان يتم إنتاج المركبات المعنية. في ذلك الوقت، وجدت شركة صناعة السيارات انحرافًا في عملية تطوير البرمجيات.

مرسيدس تستدعي GLS 580 بسبب خلل في فتحة السقف 

وكان الخطأ يعني أنه بالإضافة إلى الاستعدادات الأخرى التي بدأها وضع غسيل السيارة، فقد أدى أيضًا إلى إغلاق فتحة السقف. وقالت مرسيدس في المستندات المقدمة إلى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) إن هذا "يتعارض مع غرض التصميم" لهذه الميزة.

 

ونتيجة لذلك، أعادت كتابة رمز وضع غسيل السيارات وحدثت مركباتها. ومع ذلك، بعد مرور شهر، تم اكتشاف أن مجموعة صغيرة من سيارات GLS 580 قد غادرت المصنع ومعها البرنامج القديم. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنها لا تعتقد أن هذه مشكلة كبيرة، ويمكنك معرفة السبب.

 

وتقول مرسيدس إنها حققت في المشكلة، وقررت أنه لا يوجد أي خطر على سلامة المالكين لأن فتحة السقف لديها وضع عكسي تلقائي إذا شعرت بوجود شيء ما في طريقها. وأضافت أنه نظرًا لأن وضع غسيل السيارة مخفي بعيدًا في قائمة المعلومات والترفيه، فإن فرص قيام السائق بإغلاق فتحة السقف عن غير قصد كانت منخفضة.

مرسيدس تستدعي GLS 580 بسبب خلل في فتحة السقف 

ومع ذلك، لاحظ فريق الامتثال القانوني التابع لها أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات قد تتعارض مع اللوائح الأمريكية بسبب فتحة السقف المغلقة. ما زالت لا تعتقد أن هذه المشكلة تثير القلق، لذا طلبت من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ألا يُطلب منها إجراء حملة استدعاء مع طلب "علاج غير مهم".

 

في 25 أكتوبر، رفضت الهيئة التنظيمية الطلب رسميًا، لذا تطلق مرسيدس الآن عملية استدعاء. وسيبدأ التواصل مع المالكين في 31 ديسمبر، وسيطلب منهم إعادة سيارتهم إلى وكيل قريب، حيث سيقوم الفني بتثبيت رمز وضع غسيل السيارة المحدث.

NHTSA مرسيدس صناعة السيارات السيارات GLS 580 GLS

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