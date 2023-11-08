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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة لا تعوض.. خصم 70% على سيارة أوبل كروس لاند

صدى البلد

تعتبر السيارة أوبل كروس لاند إحدى أبرز سيارات الكروس أوفر المرشحة للاستيراد من الخارج، حيث يبحث العديد من المصريين المغتربين عن شراء سيارات من الخارج واستيرادها للسوق المصري بعد قرار الحكومة المصرية بالإعفاء الجمركي والضريبي لسيارات المواطنين القادمة من الخارج .

أوبل كروس لاند موديل 2023

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

أوبل كروس لاند موديل 2023

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 بعد تخفيضها 70% نحو 5,077 دولارا.

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