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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| أسعار توسان و مرسيدس و كورولا بمحافظة بني سويف

بورصة السيارات| أسعار
بورصة السيارات| أسعار توسان و مرسيدس و كورولا بمحافظة بني سو

تختلف إصدارات السيارات داخل أسواق السيارات المستعملة بمحافظات مصر ، وذلك لان المقبلين علي الشراء دائما ما يحتاجون الي طرازات وفئات معينة من السيارات للتناسب مع طرق محفظاتهم وتضاريسها المختلفة ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع بسوق المستعمل بمحافظة بني سويف مرسيدس C 180، وسكودا أوكتافيا، ورينو داستر ، وهيونداي توسان، وتويوتا كورولا .

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- يكشف خبير السيارات ايمن يوسف غياض لـ موقع صدى البلد الإخباري أسعار 5 سيارات مستعملة داخل سوق السيارات المستعملة بمحافظة بني سويف :

1- سكودا أوكتافيا موديل 2010 :

تستهلك سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2010 من الوقود 9.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة 13.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 148 نيوتن/متر، وقوة 102 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي .

 سكودا أوكتافيا موديل 2010

تتوافر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2010 داخل سوق المستعمل بمحافظة بني سويف بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأداء محركها .

2- رينو داستر موديل 2015 :

تصل سرعة رينو داستر موديل 2015 القصوى الي 170 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.7 ثانية، وتنتج عزم دوران يصل الي 195 نيوتن/متر، وقوة 135 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 2000 سي سي .

رينو داستر موديل 2015

تباع سيارة  رينو داستر موديل 2015 داخل سوق السيارات المستعمل بمحافظة بني سويف الي 430 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

3- تويوتا كورولا موديل 2015 :

قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 تصل الي 121 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية .

تويوتا كورولا موديل 2015 

تتواجد سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 داخل سوق السيارات المستعمل بمحافظة بني سويف بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- هيونداي توسان موديل 2019 :

تتسارع سيارة هيونداي توسان موديل 2019 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 161 نيوتن/متر، وقوة 132 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي .

هيونداي توسان موديل 2019

تأتي سيارة هيونداي توسان موديل 2019 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بمحافظة بني سويف بسعر 950 ألف جنيه ، ويختلف السعر أداء محرك السيارة .

5- مرسيدس c180 موديل 2014 :

تستمد سيارة مرسيدس c180 موديل 2014 قوتها من محرك سعه 1800 سي سي ، وتنتج قوة 156 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 59 لتر، وتصل سرعتها القصوى الي 225 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني .

مرسيدس c180 موديل 2014

سعر سيارة مرسيدس c180 موديل 2014 في سوق المستعمل بمحافظة بني سويف يصل الي مليون و 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
 

سكودا أوكتافيا موديل 2010 رينو داستر موديل 2015 مرسيدس C180 سكودا اوكتافيا رينو داستر أسواق السيارات المستعملة هيونداي توسان موديل 2019

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