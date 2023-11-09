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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة سيدان صينية في السوق المصري | تعرف عليها

سيارة بى واى دى‬
سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 الجديدة

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للطرازات الجديدة موديل 2023 عدد غير محدود من إصدارات السيارات التي يبحث عنها المواطنون ويرغبون في شرائها، وذلك بسبب ما تحتوي عليه من مميزات وتكنولوجيات متطورة.. من ضمن تلك السيارات  بى واى دى‬ F3 التي تنتمي لفئة السيارات السيدان موديل 2023 :

 سيارة  بى واى دى‬ F3 موديل 2023 الجديدة

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- وسائل السلامة بـ  بى واى دى‬ F3 :

 سيارة  بى واى دى‬ F3 موديل 2023 الجديدة

زودت سيارة  بى واى دى‬ F3 موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب الـ 4 ، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك  بى واى دى‬ F3 موديل 2023 :

 سيارة  بى واى دى‬ F3 موديل 2023 الجديدة

تحصل سيارة  بى واى دى‬ F3 موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الى 145 نيوتن/متر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 108 أحصنة، وتصل سرعة  بى واى دى‬ F3  القصوى الى 180 كم/ساعة ، ويصل سعة خزان وقودها الى 50 لترا .

- أسعار بى واى دى‬ F3 موديل 2023 الجديدة :

 بى واى دى‬ F3 موديل 2023 الجديدة

الفئة الأولى من سيارة  بى واى دى‬ F3 موديل 2023 الجديدة تباع بسعر 420 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  بى واى دى‬ F3 موديل 2023 الجديدة تباع بسعر 480 ألف جنيه .

وسائل السلامة بـ بى واى دى‬ F3 بى واى دى f3 محرك بي واي دي F3 أسعار بى واى دى‬ F3 موديل 2023 الجديدة بى واى دى

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