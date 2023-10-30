تبدأ من 381 ألف جنيه.. أسعار السيارات الصينية المشاركة في مبادرة الإحلال

تقدم مبادرة احلال السيارات، مجموعة من طرازات الصانع الصيني عن فئة الملاكي، ومنها اصدارات شركة بي واي دي والتي تضم النسخة F3 والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، بالاضافة إلى السيارة شيري اريزو 5، والسيارة الرياضية التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، شيري تيجو 3 موديل 2024.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارات الصينية المشاركة في مبادرة الاحلال، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتهم الفنية.

السيارات الصينية المشاركة في مبادرة الاحلال

1 - بي واى دي F3 موديل 2024

تضم السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 جنوط رياضية 15 بوصة، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مقصورة داخلية رحبة، وسعة تخزين خلفية 360 لتر، مع طول كلي 4533 مم، و1705 مم للعرض، وبارتفاع 1490 مم، إلى جانب خلوص ارضي 170 مم، وقاعدة عجلات 2600 مم.

تعمل السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات، واخر يدوي من 5 سرعات "مانيوال"، مع قوة اجمالية للمحرك تبلغ 108 حصان، و145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة.

وتحتوي بي واى دي F3 موديل 2024 على مكيف هواء يدوي، سنتر لوك، عجلة قيادة باور، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، مدخل AUX و USB، راديو CD، مرايات جانبية كهربائية التحكم، عدادات LED، واضاءة نهارية LED، مع عواكس اضاءة خلفية.

اسعار السيارة بي واى دي F3 موديل 2024

تقدم الفئة الاولى بي واى دي F3 موديل 2024 بسعر 381 الف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 431 الف جنيه.

السيارات الصينية المشاركة في مبادرة الاحلال

2 - شيري تيجو 3 موديل 2024

يستطيع محرك السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 125 حصان، و160 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.1 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

وتحتوي السيارة شيري تيجو 3 على الكثير من التجهيزات منها، زجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، مع قفل مركزي للابواب، وجنوط رياضية، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الاستخدام.

وزودت السيارة شيري تيجو 3 بعدد من التقنيات الحماية منها، وسائد هوائية أمامية ثنائية AIRBAGS للحماية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، وريموت للتحكم في فتح واغلاق السيارة، وانذار مانع للسرقة.

اسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 نحو 590.720 جنيه، ومن خلال فئة واحدة من التجهيزات.

السيارات الصينية المشاركة في مبادرة الاحلال

3 - شيري اريزو 5 موديل 2023

تحتوي شيري اريزو 5 زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، بالاضافة إلى سنتر لوك، وريموت للتحكم، مع مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، ومكيف هواء، وبلوتوث، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

وتضم السيارة حساسات ركن خلفية، و كاميرا، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع برنامج التوزان عند خوض المرتفعات.

وتستخدم شيري اريزو 5 محرك 1500 سي سي، مع 141 نيوتن متر من عزم الدوران، وقوة اجمالية 114 حصان، مع ناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات، و تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 11.5 ثانية، وتستهلك نسبة من الوقود قدرها 7 لترات لكل 100 كم.

اسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

تقدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من خلال فئة واحدة وبسعر يبلغ 500.720 جنيه.