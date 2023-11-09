بي إم دبليو 118 أرخص هاتشباك 2024 | اعرف سعرها

يقدم الصانع الألماني عددا كبيرا من طرازات السيارات بمختلف فئاتها داخل سوق السيارات المصري ، وذلك بسبب إقبال المواطنين المصريين علي شراء السيارات الألمانية الصنع ذات القيمة العالية، ورغم ارتفاع أسعار السيارات عالميا إلا أن السوق المصري للسيارات يضم باقة متنوعة من سيارات BMW من ضمنها بي إم دبليو 118 موديل 2024 .

بي ام دبليو 118 موديل 2024 داخل سوق السيارات

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات بي ام دبليو 118 موديل 2024 ، وتنتمي 118 الي فئة السيارات الهاتشباك :

بي ام دبليو 118 موديل 2024 داخل سوق السيارات

- وسائل السلامة بـ بي إم دبليو 118 :

تحتوي سيارة بي إم دبليو 118 موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها ، وسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني .

- محرك بي ام دبليو 118 موديلا 2024 :

بي ام دبليو 118 موديل 2024 داخل سوق السيارات

سعه خزان وقود سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2024 يصل الي 52 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر، وتحتاج الي 5.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في مدة قدرها 8.7 ثانية، وتستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 136 حصان، وتصل سرعة بي ام دبليو 118 الهاتشباك القصوى الي 210 كم/ساعة .

- أسعار بي ام دبليو 118 موديل 2024 الهاتشباك :

مقصورة بي ام دبليو 118 موديل 2024 داخل سوق السيارات

تتوافر سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الجديد مليون و 850 ألف جنيه .