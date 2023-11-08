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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بي ام دبليو X7 موديل 2024 الجديدة

بي ام دبليو X7 موديل
بي ام دبليو X7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب علي عدم توافر الإصدارات الجديدة موديل 2024 لدي الوكلاء والموزعين ، ومن ضمن السيارات التي ارتفع أسعارها سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2024 الجديدة ، وتقدم X7  من قبل الصانع الألماني للسيارات .

 بي ام دبليو X7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

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- أبعاد بي ام دبليو X7 موديل 2024 :

 بي ام دبليو X7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تأتي سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 5162 مم، وعرض 2000 ، وارتفاع 1819 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3105 مم .

- محرك بي ام دبليو X7 موديل 2024 :

 بي ام دبليو X7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تتسارع بي ام دبليو X7 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.7 ثانية، وتحتاج الي 12.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 4400 سي سي تيربو، وعلبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 750 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 83 لتر ، وبها قوة 530 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

- أسعار بي ام دبليو X7 موديل 2024 الجديدة :

مقصورة  بي ام دبليو X7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تتواجد سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي 7 مليون و 950 ألف جنيه .

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