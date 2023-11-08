ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب علي عدم توافر الإصدارات الجديدة موديل 2024 لدي الوكلاء والموزعين ، ومن ضمن السيارات التي ارتفع أسعارها سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2024 الجديدة ، وتقدم X7 من قبل الصانع الألماني للسيارات .

بي ام دبليو X7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

- أبعاد بي ام دبليو X7 موديل 2024 :

بي ام دبليو X7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تأتي سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 5162 مم، وعرض 2000 ، وارتفاع 1819 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3105 مم .

- محرك بي ام دبليو X7 موديل 2024 :

بي ام دبليو X7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تتسارع بي ام دبليو X7 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.7 ثانية، وتحتاج الي 12.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 4400 سي سي تيربو، وعلبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 750 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 83 لتر ، وبها قوة 530 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

- أسعار بي ام دبليو X7 موديل 2024 الجديدة :

مقصورة بي ام دبليو X7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تتواجد سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي 7 مليون و 950 ألف جنيه .