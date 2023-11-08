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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هيونداي بليسايد الجديدة في السعودية

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي أسطولاً متنوعاً من السيارات الجديدة داخل السوق السعودي للسيارات، تشمل سيارات السيدان والكروس أوفر ومن أشهرها  باليسايد موديل 2023.

 

هيونداي باليسايد موديل 2023

مواصفات هيونداي باليسايد موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3800 سي سي، يضخ قوة تصل الى 295 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 335 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، بمنظومة دفع رباعي.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 نحو 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.7 ثانية.

 

تتوفر السيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 من الداخل بالعديد من التجهيزات الفاخرة والأنيقة أبرزها شاشة تعمل باللمس بقياس 8 بوصة أو 10 بوصة حسب الطراز، تدعم أنظمة اندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وبلوتوث، ومنافذ USB ، ونظام ملاحة وراديو يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية، وإضاءة داخلية محيطة.

هيونداي باليسايد موديل 2023

جاءت السيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 من الخارجي بتصميم رياضي فاخر، مزود بمصابيح LED وشبك أمامي أسود من الكروم بتصميم عصري، وفتحة سقف بانوراميه، وقضبان سقف.

 

تتميز السيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 بعدد من أنظمة الأمن والسلامة ومساعدة السائق مثل حساسات أمامية وخلفية لمساعدة الركن، و7  وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق  (ABS)، ونظام التحكم بالتوازن (VSC).

 

كما تتوفر السيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 بنظام السيطرة على الانزلاق النشط  (A-TRC)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات  (TPWS)، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات  (HAC)، نظام المساعدة على نزول المنحدرات  (DAC).

هيونداي باليسايد موديل 2023

أسعار السيارة هيونداي باليسايد موديل 2023

هيونداي باليسايد موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 200,025 ريال

هيونداي باليسايد موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 216,125 ريال

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