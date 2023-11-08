يبحث الكثير من المستهلكين عن شراء سيارات اقتصادية مستعملة بأسعار معقولة نظرا للزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي قائمة بأسعار 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.

اوبل فيكترا

اوبل فيكترا موديل 1999

تتوفر السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.

تبدأ أسعار السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 في سوق المستعمل من 160 ألف جنيه.

كيا بيكانتو

كيا بيكانتو موديل 2009

تعتمد السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 على محرك سعة 1000 : 1300 سي سي، ينتح قوة تصل الى 64 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تصل السرعة القصوى للسيارة كيا بيكانتو موديل 2009 الى 152 كيلومتر في الساعة، وتتسارع السيارة أطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 18 : 15 ثانية.

يبدأ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك

شيفروليه سبارك موديل 2008

حصلت السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 على سعة 1000 سي سي، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، يوفر طاقة تبلغ 68 حصانا، و91 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وبلغت قراءة العداد بـ 80 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه.

اسبرانزا A113

اسبرانزا A113 موديل 2014

تعتمد السيارة اسبرانزا A113 موديل 2014 على عدد 4 أبواب، وسنتر لوك مركزي، وريموت كنترول، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، وبلغت قراءة العداد بـ 30 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

فورد مونديو موديل 1998

فورد مونديو موديل 1998

تتوفر السيارة فورد مونديو موديل 1998 بمحرك سعة 1500 سي سي، وتتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل السنتر لوك، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ومرايا كهربائية ومكيف في حالة جيدة، وزجاج كهربائي في الأمام.

يبدأ سعر السيارة فورد مونديو موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.