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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| إرشادات بسيطة لعلاج برومة السيارات.. أسعار بي ام دبليو X7 موديل 2024 الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد غير محدود من الإصدارات المعروضة للبيع، والتي يبحث عنها قطاع بير من المواطنين المصريين ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات للعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب علي توافر الطرازات الجديدة .

فيات لينيا موديل 2008 تتوافر داخل سواق السيارات المصري للمستعمل للبيع، وذلك بعد توافر الكثير من طرازات السيارات التي تم عرضها أمام المواطنين لشراء السيارة التي تناسب احتياجاتهم منهم، وجاءت هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق.

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب علي عدم توافر الإصدارات الجديدة موديل 2024 لدي الوكلاء والموزعين ، ومن ضمن السيارات التي ارتفع أسعارها سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2024 الجديدة ، وتقدم X7  من قبل الصانع الألماني للسيارات .

كشفت شركة بيستون  الصينية عن طرازها الجديد بيستون B70 S ،  وذلك استعدادا لطرحها في سوق السيارات المصري قريبا ، وتنتمي بيستون B70 S الي فئة السيارات الكروس أوفر  الرياضية .

الصدأ "البرومة" الذى يظهر علي جسم السيارات يتسبب في مشاكل كبيرة ، وذلك لأنه ينتشر بسرعة كبيرة اذا تم أغفاله ، وبالتالي يجب الاهتمام بـ هيكل السيارة الخارجي والابتعاد تماما عم ترك الصدأ بدون إصلاح .

هيونداي جيتز فيات لينيا بي ام دبليو X7 موديل 2024 بيستون B70 S علاج برومة السيارات البرومة

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