هيونداي جيتز هاتشباك بـ 250 ألف جنيه

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد غير محدود من الإصدارات المعروضة للبيع، والتي يبحث عنها قطاع بير من المواطنين المصريين ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات للعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب علي توافر الطرازات الجديدة .

هيونداي جيتز موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر هيونداي جيتز موديل 2011 :

هيونداي جيتز موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- محرك هيونداي جيتز موديل 2011 :

تباع سيارة هيونداي جيتز موديل 2011 باللون الأسود، وتنقل قوتها من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي 2024 ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- مواصفات جيتز موديل 2011 :

هيونداي جيتز موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

زودت سيارة هيونداي جيتز موديل 2011 بالعديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة يتوسطها شعار شركة هيونداي ، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت جرائد بمنتصف أبواب هيونداي جيتز لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، بالإضافة الي انه تم تثبيت شعار شركة هيونداي علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- سعر هيونداي جيتز موديل 2011 :

هيونداي جيتز موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة هيونداي جيتز موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .