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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي جيتز هاتشباك بـ 250 ألف جنيه

هيونداي جيتز موديل
هيونداي جيتز موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد غير محدود من الإصدارات المعروضة للبيع، والتي يبحث عنها قطاع بير من المواطنين المصريين ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات للعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب علي توافر الطرازات الجديدة .

هيونداي جيتز موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر هيونداي جيتز موديل 2011 :

هيونداي جيتز موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- محرك هيونداي جيتز موديل 2011 :

تباع سيارة هيونداي جيتز موديل 2011 باللون الأسود، وتنقل قوتها من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي 2024 ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- مواصفات  جيتز موديل 2011 :

هيونداي جيتز موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

زودت سيارة هيونداي جيتز موديل 2011  بالعديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة يتوسطها شعار شركة هيونداي ، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت جرائد بمنتصف أبواب هيونداي جيتز لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، بالإضافة الي انه تم تثبيت شعار شركة هيونداي علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- سعر هيونداي جيتز موديل 2011 :

هيونداي جيتز موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة هيونداي جيتز موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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