شاهد| بيستون B70 S قبل طرحها في مصر

كشفت شركة بيستون الصينية عن طرازها الجديد بيستون B70 S ، وذلك استعدادا لطرحها في سوق السيارات المصري قريبا ، وتنتمي بيستون B70 S الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

سيارة بيستون B70 S الكروس أوفر الجديدة

تحتوي سيارة بيستون B70 S علي العديد من التكنولوجيات المتطورة بالإضافة الي احتوائها علي نظام معلومات وترفيه موثوق به وميزات أمان عالية التقنية .

سيارة بيستون B70 S الكروس أوفر الجديدة

- مواصفات بيستون B70 S :

تحتوي سيارة بيستون B70 S الكروس أوفر الجديدة علي مجموعة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس للمعلومات والترفيه مقاس 12.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات للتحكم في المناخ، وبها مقاعد من الجلد والكنتارا والخياطة والتطريز.

سيارة بيستون B70 S الكروس أوفر الجديدة

وزودت بيستون B70 S أيضا بـ العديد من وسائل السلامة والأمان منها، مثبت سرعة تفاعلي، ونظام التحذير من الخروج عن المسار والعودة للمسار، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام للكشف عن النقاط العمياء .

- أبعاد بيستون B70 S :

سيارة بيستون B70 S الكروس أوفر الجديدة

تأتي سيارة بيستون B70 S الجديدة داخل الأسواق بطول 4555 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1515 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .