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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| بيستون B70 S قبل طرحها في مصر

سيارة بيستون B70
سيارة بيستون B70 S الكروس أوفر الجديدة

كشفت شركة بيستون  الصينية عن طرازها الجديد بيستون B70 S ،  وذلك استعدادا لطرحها في سوق السيارات المصري قريبا ، وتنتمي بيستون B70 S الي فئة السيارات الكروس أوفر  الرياضية .

سيارة بيستون B70 S الكروس أوفر الجديدة

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تحتوي سيارة  بيستون B70 S علي العديد من التكنولوجيات المتطورة بالإضافة الي احتوائها علي نظام معلومات وترفيه موثوق به وميزات أمان عالية التقنية .

سيارة بيستون B70 S الكروس أوفر الجديدة

- مواصفات بيستون B70 S :

تحتوي سيارة بيستون B70 S الكروس أوفر الجديدة علي مجموعة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس للمعلومات والترفيه مقاس 12.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات للتحكم في المناخ، وبها مقاعد من الجلد والكنتارا والخياطة والتطريز.

سيارة بيستون B70 S الكروس أوفر الجديدة

وزودت بيستون B70 S  أيضا بـ العديد من وسائل السلامة والأمان منها،  مثبت سرعة تفاعلي، ونظام التحذير من الخروج عن المسار والعودة للمسار، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام للكشف عن النقاط العمياء .

- أبعاد  بيستون B70 S :

سيارة بيستون B70 S الكروس أوفر الجديدة

تأتي سيارة  بيستون B70 S الجديدة داخل الأسواق بطول 4555 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1515 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

مواصفات بيستون B70 S بيستون B70 S B70 أبعاد بيستون B70 S نظام معلومات

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