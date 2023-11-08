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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إرشادات بسيطة لعلاج برومة السيارات.. تفاصيل

إرشادات بسيطة لعلاج
إرشادات بسيطة لعلاج برومة السيارات

الصدأ "البرومة" الذى يظهر علي جسم السيارات يتسبب في مشاكل كبيرة ، وذلك لأنه ينتشر بسرعة كبيرة اذا تم أغفاله ، وبالتالي يجب الاهتمام بـ هيكل السيارة الخارجي والابتعاد تماما عم ترك الصدأ بدون إصلاح .

  إرشادات بسيطة لعلاج برومة السيارات 

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ينتج الصدأ دائما نتيجة تعرية الطلاء الخارجي للسيارة والكشف عن المعدن، وتسمى بالأكسدة، وغالبا ما يظهر الصدأ نتيجة تعرض هيكل السيارة للماء المستمر .

  إرشادات بسيطة لعلاج برومة السيارات 

- يعرض موقع صدى البلد إرشادات بسيطة لعلاج برومة السيارات :


1- الصدأ  الخارجي :

  إرشادات بسيطة لعلاج برومة السيارات 

يحدث الصدأ الخارجي بسبب تعرض السيارة لأشعة الشمس لفترات طويلة ، بالإضافة الي أن باقيا الطيور اذا تركت علي السيارة لفترة طويلة تسبب الصدأ أيضا، ويتم علاج ذلك الصدأ باستخدام ورق الصنفرة والوصول إلى المعدن قبل معالجة السطح .

2- قشور من الصدأ :

صدأ صاج السيارة اذا ترك لفترات طويلة يؤدي الي حدوث قشور يطلق عليها "صدأ الفقاعات"، وذلك يحدث عندما يتمدد الصدأ السطحي ويتقشر، ويؤدي إلى كشف المعدن الموجود تحته.

  إرشادات بسيطة لعلاج برومة السيارات 

يمكن معالجة ذلك بنفس طريقة معالجة الصدأ السطحي، لكن في هذه الحالة يجب إضافة فرشاة سلكية لإزالة القشور الخشنة قبل استخدام ورق الصنفرة .

3- تأكل هيكل السيارة :

  إرشادات بسيطة لعلاج برومة السيارات 

اذا تركت قشور الصدأ أيضا لفترات طويلة سيبدأ المعدن الأساسي في التقشر، وذلك يؤدي الي ترك ثقوب في السيارة، وفي هذه الحالة يصعب علاج الصدأ إلا عن طريق تغير الصاج الذى يوجد به الصدأ بالكامل .

الصدأ تأكل هيكل السيارة قشور من الصدأ الصدأ الخارجي المعدن الاكسدة هيكل السيارة الخارجي صدأ الفقاعات

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