سيارات مستعملة مناسبة بـ 250 ألف جنيه

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد غير محدود من السيارات المعروضة للبيع والتي تناسب جميع فئات المجتمع المصري ومن ضمن هذه الفئات بريليانس جالينا، وسيات ابيزا ، وفيات جراند بونتو، وتويوتا ستارلت، وفولكس فاجن جولف ، وجاءت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري :



- فولكس فاجن جولف موديل 1990 :

تحصل سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1990 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك، وتنقل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن جولف موديل 1990

سعر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1990 اخل سوق المستعمل المصري يصل الي 105 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- تويوتا ستارليت موديل 1992 :

تعرض سيارة تويوتا ستارليت موديل 1992 للبيع باللون الأصفر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 1999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

تويوتا ستارليت موديل 1992

تتواجد سيارة تويوتا ستارليت موديل 1992 داخل سوق السيارات المصري بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء المحرك .

3- فيات جراند بونتو موديل 2007 :

تنقل قوة سيارة فيات جراند بونتو موديل 2007 الي العجلات من المحرك من خلال ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الكحلي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتحصل فيات جراند بونتو علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، وبها دهانات خارجية .

فيات جراند بونتو موديل 2007

تتوافر سيارة فيات جراند بونتو موديل 2007 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- سيات ابيزا موديل 1998 :

تستمد سيارة سيات ابيزا موديل 1998 قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 199 كم/ساعة، وتباع باللون البني ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وبها رخصة سارية، وبها دهانات خارجية .

سيات ابيزا موديل 1998

تأتي سيارة سيات ابيزا موديل 1998 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 210 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم وشكل السيارة الخارجي .

5- بريليانس جالينا موديل 2009 :

تصل قوة سيارة بريليانس جالينا موديل 2009 الي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 300 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

بريليانس جالينا موديل 2009

يبلغ سعر بريليانس جالينا موديل 2009 داخل سوق المستعمل المصري 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة السيارة وأداء محركها .