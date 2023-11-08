بيع فيات لينيا السيدان بسعر مغر.. تفاصيل

فيات لينيا موديل 2008 تتوافر داخل سواق السيارات المصري للمستعمل للبيع، وذلك بعد توافر الكثير من طرازات السيارات التي تم عرضها أمام المواطنين لشراء السيارة التي تناسب احتياجاتهم منهم، وجاءت هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق.

فيات لينيا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر فيات لينيا السيدان موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل :

فيات لينيا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري

- محرك فيات لينيا السيدان :

تستمد سيارة فيات لينيا السيدان موديل 2008 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الرمادي، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت فيات لينيا من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية.

- مواصفات فيات لينيا موديل 2008 :

فيات لينيا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري

زودت سيارة فيات لينيا موديل 2008 بالعديد من المميزات الحديثة منها ، شبكة أمامية يتوسطها شعار فيات، ومصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية وخلفية، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وتم تثبيت شعار فيات علي الحقيبة الخلفية للسيارة، و 4 جنوط للكاوتش، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، بالإضافة الي احتوائها علي إشارات صغيرة تم تثبتيها علي الرفارف الأمامية للسيارة.

- سعر فيات لينيا السيدان :

فيات لينيا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة فيات لينيا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .