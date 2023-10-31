مع بدء تفعيل المبادرة.. فيات تيبو بخصم 70%

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

فيات تيبو موديل 2023

وأكدت السفيرة سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

فيات تيبو موديل 2023

وأضافت الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن بناء على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا .

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، على تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

فيات تيبو موديل 2023

وتأتى السيارة فيات تيبو موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.

فيات تيبو موديل 2023

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة فيات تيبو موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 5,212 دولار ، اما الفئة المتوسطة 5,369 دولار ، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 5,525 دولار .

فيات تيبو موديل 2023

ومن المعروف ان السيارة فيات تيبو موديل 2023 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، 1600 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى متوسط استهلاك وقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

فيات تيبو موديل 2023

ويمكن للسيارة فيات تيبو موديل 2023 الوصول لسرعة قصوى تصل لـ 195 كم/ساعة، بينما تتسارع من وضع السكون حتى بلوغ سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.2 ثانية، حيث دعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات أوتوماتيكية بتقنية الدفع الأمامي.