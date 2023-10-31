عاجل
مستشار وزير التموين الأسبق: حرب غزة لن تؤثر على أسعار الغذاء|فيديو مصر أكتوبر يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا: لا إنساني مدبولي: سيناء في قلب كل مصري ولن نتخلى عن متر واحد منها.. والشيخ عيسى الخرافين: كلنا جنودا خلف الرئيس السيسي| أخبار التوك شو أخبار التعليم.. تأجيل سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للطلاب الفلسطينيين بجامعة الزقازيق.. تسليم عقود 14 مشروعا ممولا من صندوق البحث العلمي.. حصاد جامعة حلوان بشهر أكتوبر حقوق الإنسان بمجلس النواب: هناك حركة عمرانية كبيرة حدثت في شمال سيناء|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مع بدء تفعيل المبادرة.. فيات تيبو بخصم 70%

فيات تيبو موديل 2023
فيات تيبو موديل 2023

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

فيات تيبو موديل 2023

وأكدت السفيرة سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

txt

موديل 2024 .. طرح النسخة الجديدة من جيلي كول راي بالسوق المصرى

txt

أوفربرايس جديد على أسعار هيونداي اكسنت  RB

txt

لكل ملاك الـ تويوتا كورولا تعرف على جدول الصيانات بالكامل

txt

وكيل كايي يعلن عن سيارة كهربائية في مصر

وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

فيات تيبو موديل 2023

وأضافت الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن بناء على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا .

 

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، على تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

فيات تيبو موديل 2023

وتأتى السيارة فيات تيبو موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.

فيات تيبو موديل 2023

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة فيات تيبو موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 5,212 دولار ، اما الفئة المتوسطة 5,369 دولار ، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 5,525 دولار .

فيات تيبو موديل 2023

ومن المعروف ان السيارة فيات تيبو موديل 2023 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، 1600 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى متوسط استهلاك وقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

فيات تيبو موديل 2023

ويمكن للسيارة فيات تيبو موديل 2023 الوصول لسرعة قصوى تصل لـ 195 كم/ساعة، بينما تتسارع من وضع السكون حتى بلوغ سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.2 ثانية، حيث دعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات أوتوماتيكية بتقنية الدفع الأمامي.

استيراد السيارات للمصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة استيراد السيارات استيراد السيارات للمصريين استيراد سيارات التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج فيات تيبو موديل 2023 فيات تيبو فيات تيبو تيبو موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

الإمارات: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

موضوعات متعلقة

الحلم أصبح حقيقة.. اقتنى سيارة أحلامك بعد تفعيل مبادرة المصريين بالخارج

بـ 200 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات مستعملة بالسوق المصرى

الحق الفرصة .. سيارة BMW X1 بخصم 70%

بـ 120 الف جنيه .. رينو ميجان 2010 بسوق المستعمل

متفوتش الفرصة .. هيونداي توسان بخصم 70%

تعرف على أسعار طرازات ميتسوبيشي الجديدة المتوفرة بالسوق المصري

موديل 2024 .. طرح النسخة الجديدة من جيلي كول راي بالسوق المصرى

أوفربرايس جديد على أسعار هيونداي اكسنت  RB

ترشيحاتنا

صحة غزة: آلاف الجثث تحت الأنقاض في القطاع لم نصل إليها

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1-11-2023

انتفاضة كولر.. نجم الأهلي السابق يكشف التشكيل الأنسب أمام صن داونز

رومانيا: 3 مواطنين محتجزون كرهائن في غزة

الخارجية الأمريكية: نريد فعل أي شيء لدخول المساعدات الإنسانية لغزة

مبلغ ضخم دخل المركزي.. الصين تكشف عن اتفاقية جديدة مع مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشبت؟

بذيل طويل.. سعر بالطو حسن أبو الروس في أحدث جلسة تصوير

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس؟

قبل تدهور حالتها.. 10 صور للإعلامية الراحلة سارة حسن

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ