يتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من السيارات الجديدة موديل 2023 والتي تم توافر بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير معقول ولكن يتم طرحها بالأواق بالسعر الرسمي وبدون أوفر برايس ومن ضمن تلط الطرازات سيارة بي ام دبليو 218 I ، وسكودا كودياك، وكوبرا فورمينتور، وفولكس فاجن تيجون، ومرسيدس B 200 موديل 2023 .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار 5 سيارات جديدة 2023 بدون أوفر برايس :

1- مرسيدس B 200 موديل 2023 :

تتسارع مرسيدس B 200 موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 43 لتر، قوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 223 كم/ساعة .

مرسيدس B 200 موديل 2023

تتوافر سيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 بفئة واحدة داخل سوق السيارات المصري يصل سعرها الرسمي الي مليون و 675 ألف جنيه .

2- كوبرا فورمينتور موديل 2023 :

تصل سرعة كوبرا فورمينتور موديل 2023 القصوى الي 218 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، وتخرج كوبرا فورمينتور عزم دوران يصل الي 320 نيوتن/متر، وتخرج قوة 190 حصان، وتحتوي علي محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك .

كوبرا فورمينتور موديل 2023

تباع سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر رسمي يصل الي مليون و 950 ألف جنيه .

3- فولكس فاجن تيجون موديل 2023 :

عزم دوران فولكس فاجن تيجون موديل 2023 يصل الي 250 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود فولكس فاجن تيجون الي 58 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة، وتنتج قوة 150 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1400 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية .

فولكس فاجن تيجون موديل 2023

يصل سعر سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2023 الرسمي داخل سوق السيارات المصري الي مليون و 750 ألف جنيه .

4- سكودا كودياك موديل 2023 :

تستمد سيارة سكودا كودياك موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.9 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويصل سعه خزان وقودها الي 58 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، وتصل سرعة سكودا كودياك القصوى الي 199 كم/ساعة .

سكودا كودياك موديل 2023

تتواجد سيارة سكودا كودياك موديل 2023 بسوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 2 مليون و 150 ألف جنيه .

5- بي ام دبليو 218 I موديل 2023 :

سرعة سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2023 القصوى تصل الي 250 كم/ساعة، وتنتج قوة 306 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 450 نيوتن/متر، ويل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وتحتاج الي 9.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 4.8 ثانية، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو .

بي ام دبليو 218 I موديل 2023

تأتي سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 3 مليون و 50 ألف جنيه .