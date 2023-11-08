عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات جديدة 2023 بدون أوفر برايس

سيارات جديدة 2023
سيارات جديدة 2023 بدون أوفر برايس| صور

يتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من السيارات الجديدة موديل 2023 والتي تم توافر بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير معقول ولكن يتم طرحها بالأواق بالسعر الرسمي وبدون أوفر برايس ومن ضمن تلط الطرازات سيارة بي ام دبليو 218 I ، وسكودا كودياك، وكوبرا فورمينتور، وفولكس فاجن تيجون، ومرسيدس B 200 موديل 2023 .

مقارنة بين ليب موتور T03 و سكودا فابيا 2023| بالأسعار

مرسيدس E 200 موديل 2023 بحالة الزيرو وبهذا السعر

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار 5 سيارات جديدة 2023 بدون أوفر برايس :

1- مرسيدس B 200 موديل 2023 :

تتسارع  مرسيدس B 200 موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 43 لتر، قوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 223 كم/ساعة .

مرسيدس B 200 موديل 2023

تتوافر سيارة  مرسيدس B 200 موديل 2023 بفئة واحدة داخل سوق السيارات المصري يصل سعرها الرسمي الي مليون و 675 ألف جنيه .

2- كوبرا فورمينتور موديل 2023 :

تصل سرعة كوبرا فورمينتور موديل 2023 القصوى الي 218 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، وتخرج كوبرا فورمينتور عزم دوران يصل الي 320 نيوتن/متر، وتخرج قوة 190 حصان، وتحتوي علي محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك .

كوبرا فورمينتور موديل 2023 

تباع سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر رسمي يصل الي مليون و 950 ألف جنيه .

3- فولكس فاجن تيجون موديل 2023 :

عزم دوران  فولكس فاجن تيجون موديل 2023 يصل الي 250 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود  فولكس فاجن تيجون الي 58 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة، وتنتج قوة 150 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1400 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية .

 فولكس فاجن تيجون موديل 2023

يصل سعر سيارة  فولكس فاجن تيجون موديل 2023 الرسمي داخل سوق السيارات المصري الي مليون و 750 ألف جنيه .

4- سكودا كودياك موديل 2023 :

تستمد سيارة سكودا كودياك موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.9 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويصل سعه خزان وقودها الي 58 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، وتصل سرعة سكودا كودياك  القصوى الي 199 كم/ساعة .

سكودا كودياك موديل 2023 

تتواجد سيارة سكودا كودياك موديل 2023 بسوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 2 مليون و 150 ألف جنيه .

5- بي ام دبليو 218 I موديل 2023 :

سرعة سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2023 القصوى تصل الي 250 كم/ساعة، وتنتج قوة 306 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 450 نيوتن/متر، ويل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وتحتاج الي 9.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 4.8 ثانية، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو .

 بي ام دبليو 218 I موديل 2023 

تأتي سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 3 مليون و 50 ألف جنيه .

بي إم دبليو 218 I سكودا كودياك كوبرا فورمينتور فولكس فاجن تيجون مرسيدس B 200 مرسيدس B 200 موديل 2023 كوبرا فورمينتور موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

20 مليون جنيه .. مفاجآة في ميزانية كرة القم بالنادي الأهلي | تفاصيل

خسائر فادحة للاحتلال.. بيان عاجل من أبو عبيدة بشأن الحرب في غزة

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

قرار عاجل بمنح 1627 معلما شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

الجرام يصل لـ 3000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

موضوعات متعلقة

فولفو EX30 الكهربائية موديل 2025| تباع بهذه الأسعار

إرشادات بسيطة لعلاج برومة السيارات.. تفاصيل

شاهد| بيستون B70 S قبل طرحها في مصر

أسعار بي ام دبليو X7 موديل 2024 الجديدة

بيع فيات لينيا السيدان بسعر مغر.. تفاصيل

هيونداي جيتز هاتشباك بـ 250 ألف جنيه

سيارات مستعملة مناسبة بـ 250 ألف جنيه

دراجة لوتس الجديدة سعرها 94 ألف ريال

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في جنوب لبنان

للسماح بوصول المساعدات.. حلفاء الناتو يدعمون إعلان هدنة إنسانية في غزة

شكري: ضرورة تطبيق قرار جمعية الأمم المتحدة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة

بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. رقم مميز جديد لـ مجدي أفشة مع الأهلي

بعد قرار الحكومة.. بشرى سارة بشأن سعر الذهب في مصر

دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج التهابات المهبل.. فوائد خارقة للمشمش المجفف

عيلتنا كلها انبادت.. سيدة فلسطينية تصرخ وسط أحد شوارع غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروم؟

كولر يحسمها| المدرب السويسري يقرر مصير موديست مع الأهلي.. مفاجأة للجميع

فيديو

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ