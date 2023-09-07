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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كوبرا تستعد لإنتاج 500 سيارة من طراز Formentor VZ5| تفاصيل

كوبرا الإسبانية
كوبرا الإسبانية Formentor VZ5 BAT الكروس أوفر 

كشفت شركة كوبرا الإسبانية عن طرازها الجديد كوبرا Formentor VZ5 BAT ، وتنتمي سيارة كوبرا الجديدة الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وستنتج الشركة عدد 500 سيارة من Formentor VZ5 BAT   فقط .

مقصورة كوبرا الإسبانية  Formentor VZ5 BAT الكروس أوفر 

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- مواصفات كوبرا  Formentor VZ5 BAT

كوبرا الإسبانية  Formentor VZ5 BAT الكروس أوفر 

تحتوي سيارة كوبرا الإسبانية  Formentor VZ5 BAT علي العديد من المواصفات التي تعطي مظهر أنيق للسيارة منها ، طلاء باللون الأسود، ومكونات مطلية باللون الأسود على السطح الخارجي مثل قضبان السقف، وشبكة المبرد.

كوبرا الإسبانية  Formentor VZ5 BAT الكروس أوفر 

بالإضافة الي انه تم تغطية مرايات  Formentor VZ5 BAT  الخارجية بألياف الكربون، وعجلات خاصة مصنوعة من معدن خفيف مقاس 20 بوصة، ومجموعة عادم ذات تصميم جديد، وشعارات لشركة كوبرا أيضا باللون الأسود.

- محرك  Formentor VZ5 BAT

كوبرا الإسبانية  Formentor VZ5 BAT الكروس أوفر 

تستمد سيارة كوبرا  Formentor VZ5 BAT  قوتها من محرك 5 سلندر سعة 2500 سي سي ، وتنتج قوة 390 حصان، وعزم دوران 480 نيوتن/متر.
 

كوبرا الإسبانية كوبرا كوبرا Formentor كوبرا Formentor VZ5 BAT الكروس اوفر الرياضية VZ5 BAT مواصفات كوبرا Formentor VZ5 BAT محرك Formentor VZ5 BAT

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