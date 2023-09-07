كوبرا تستعد لإنتاج 500 سيارة من طراز Formentor VZ5| تفاصيل

كشفت شركة كوبرا الإسبانية عن طرازها الجديد كوبرا Formentor VZ5 BAT ، وتنتمي سيارة كوبرا الجديدة الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وستنتج الشركة عدد 500 سيارة من Formentor VZ5 BAT فقط .

مقصورة كوبرا الإسبانية Formentor VZ5 BAT الكروس أوفر

- مواصفات كوبرا Formentor VZ5 BAT

كوبرا الإسبانية Formentor VZ5 BAT الكروس أوفر

تحتوي سيارة كوبرا الإسبانية Formentor VZ5 BAT علي العديد من المواصفات التي تعطي مظهر أنيق للسيارة منها ، طلاء باللون الأسود، ومكونات مطلية باللون الأسود على السطح الخارجي مثل قضبان السقف، وشبكة المبرد.

كوبرا الإسبانية Formentor VZ5 BAT الكروس أوفر

بالإضافة الي انه تم تغطية مرايات Formentor VZ5 BAT الخارجية بألياف الكربون، وعجلات خاصة مصنوعة من معدن خفيف مقاس 20 بوصة، ومجموعة عادم ذات تصميم جديد، وشعارات لشركة كوبرا أيضا باللون الأسود.

- محرك Formentor VZ5 BAT

كوبرا الإسبانية Formentor VZ5 BAT الكروس أوفر

تستمد سيارة كوبرا Formentor VZ5 BAT قوتها من محرك 5 سلندر سعة 2500 سي سي ، وتنتج قوة 390 حصان، وعزم دوران 480 نيوتن/متر.

