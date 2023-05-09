كوبرا فورمينتور الفيس ليفت تظهر في تصميم تخيلي قبل إنتاجها

عملت شركة كوبرا بشكل منفرد عن شركة سيات منذ عام 2018، وكانت سيارة كوبرا فورمينتور هي أول إصدار تم إنتاجه من قبل شركة كوبرا في عام 2020.

وتنتمي سيارة كوبرا فورمينتور إلى فئة السيارات الكروس أوفر.

سيارة كوبرا فورمينتور الكروس أوفر الجديدة



حصلت سيارة كوبرا فورمينتور الفيس لفت على الكثير من التعديلات الجديدة، حيث قامت التعديلات بالتركيز على الشكل الجمالي للسيارة، بالإضافة إلى زيادة العديد من التكنولوجيات الحديثة داخل مقصورة كوبرا فورمينتور.

سيارة كوبرا فورمينتور الكروس أوفر الجديدة

محرك كوبرا فورمينتور

تعتمد سيارة كوبرا فورمينتور على محرك سعة 1500 سي سي هجين، ينتج قوة 150 حصانا، وتأتي بمحرك أكثر قوة ينتج قوة 190 أو 245 أو 310 حصان بسعة 2000 سي سي.

سيارة كوبرا فورمينتور الكروس أوفر الجديدة

مقصورة كوبرا فورمينتور

زودت مقصورة كوبرا فورمينتور بالعديد من التجهيزات التكنولوجية الحديثة، منها شاشة ترفيه جديدة، وأزرار للتحكم في المناخ، وإضاءة خلفية لتحسين الرؤية عند القيادة ليلاً، وتحتيو كوبرا فورمينتور علي مواد تنجيد ألكانتارا .

تصميم كوبرا فورمينتور الخارجي

ظهرت سيارة كوبرا فورمينتور الفيس ليفت على تصميم تخيلي قامت فيه كوبرا بالتركيز على الشكل الجمالي للسيارة من خلال تحديث مقدمة السيارة، وشبكة مستوحاة من كوبرا تافاسكان، ومصابيح أمامية جديدة بتقنية LED، وعجلات معدنية جديدة، وألوان للهيكل الخارجي جديدة.

سيارة كوبرا فورمينتور الكروس أوفر الجديدة

جدير بالذكر أن سيارة كوبرا فورمينتور الكروس أوفر الجديدة يتم الكشف عنها رسميًا بحلول نهاية عام 2023، وستظهر بالأسواق لأول مرة في ربيع عام 2024.