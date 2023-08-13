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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وسعر كوبرا فورمينتور 2023 الكروس أوفر| صور

كوبرا فورمينتور موديل
كوبرا فورمينتور موديل 2023

يتوافر بداخل السوق المصرية للسيارات العديد من طرازات السيارات الحديثة موديل 2023 ، وذلك رغم الصعوبات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي أثرت بشكل ملحوظ علي إنتاج السيارات الجديدة، بالإضافة إلى أن السيارات التي توافره لدي الوكلاء والموزعين تقلصت أعدادها ، ولكن رغم ذلك توافر بالسوق المصرية جميع أنواع السيارات موديل 2023 .

كوبرا فورمينتور موديل 2023

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- يعرض موقع صدى البلد سعر سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 ، وتنتمي فورمينتور الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية :

كوبرا فورمينتور موديل 2023

- أبعاد كوبرا موديل 2023

تأتي سيارة كوبرا فورمينتور الكروس أوفر داخل سوق السيارات المصري بطول 4450 مم، وعرض 1839 مم، وارتفاع 1528 مم، وطول قاعدة عجلات يصل الي 2680 مم.

- محرك فورمينتور الكروس أوفر

كوبرا فورمينتور موديل 2023

تنتج سيارة  كوبرا فورمينتور موديل 2023 الكروس أوفر الجديدة قوة تصل الي 190 كم/ساعة، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونه من 7 سرعات من فئة DSG، وتخرج عزم دوران يصل الي 320 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 2000 سي سي تيربو، وتصل سرعة فورمينتور القصوى الي 218 كم/ساعة، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية.

- مواصفات الأمان بـ كوبرا فورمينتور

مقصورة كوبرا فورمينتور موديل 2023

زودت سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 بالعديد من مميزات الأمان والسلامة منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للاصطفاف، ووسائد هوائية، و ESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ومثبت سرعة .

- سعر كوبرا فورمينتور الجديدة

كوبرا فورمينتور موديل 2023

تباع سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر داخل سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

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