كوبرا و مينى| سيارات هاتشباك 2023 بأسعار مميزة

يفضل الشباب الحصول علي سيارات أنيقة ذات تصميم مميز، ويجب أن يكون مظهرها مختلف عن باقي السيارات، وبالتالي تناسب فئة السيارات الهاتشباك المواطنين المحبين للسيارات الرياضية والشباب الذين يبحثون عن سيارة تجذب الأنظار اليها عند رؤيتها .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سيارات هاتشباك موديل 2023 بالسوق المصري منها، سيات ارونا، كوبرا ليون، مرسيدس B 200 :



1- مينى كانترى مان



تتسارع سيارة مينى كانترى مان الهاتشباك من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.3 ثانية وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتحصل علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران 400 نيوتن/متر، وقوة 192 حصان، وتصل سرعة مينى كانترى مان القصوى الي 222 كم/ساعة .

مينى كانترى مان الهاتشباك موديل 2023

تباع سيارة مينى كانترى مان الهاتشباك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ فئات الأولي سعرها مليون و 600 ألف جنيه، والثانية سعرها مليون و 750 ألف جنيهن والفئة الثالثة سعرها 2 مليون و 150 ألف جنيه .

2- دى اس DS4 الهاتشباك

تستخدم سيارة دى اس DS4 موديل 2023 الشبابية ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج دى اس DS4 الهاتشباك عزم دوران 300 نيوتن/متر، وقوة 215 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 235 كم/ساعة .

دى اس DS4 الشبابية موديل 2023

تتواجد سيارة دى اس DS4 الشبابية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئتين الأولي سعرها مليون و 550 ألف جنيه، والثانية تباع بسعر مليون و 680 ألف جنيه .

3- مرسيدس B 200

تصل سرعة سيارة مرسيدس B 200 الهاتشباك القصوى الي 223 كم/ساعة، ويصل سعة محركها الي 1300 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، وتستهلك 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج - مرسيدس B 200 موديل 2023 قوة 163 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر.

مرسيدس B 200 الهاتشباك موديل 2023

تتوافر سيارة مرسيدس B 200 الهاتشباك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 675 ألف جنيه .

4- كوبرا ليون الهاتشباك

تنتج كوبرا ليون موديل 2023 الشبابية قوة 190 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 2000 سي سي تيربو، وتحتاج الي 12.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك من فئة DSG مكونة من 7 سرعات، وتخرج ليون الشبابية عزم دوران يصل الي 320 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 7.4 ثانية .

كوبرا ليون الهاتشباك موديل 2023

تأتي سيارة كوبرا ليون الهاتشباك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 695 ألف جنيه .

5- سيات ارونا

تحتاج سيات ارونا الهاتشباك الي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتستخدم سيات ارونا موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتخرج عزم دوران 200 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان .

سيات ارونا موديل 2023 الهاتشباك

يبلغ سعر الفئة الوحيدة المتوافرة من سيارة سيات ارونا موديل 2023 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .