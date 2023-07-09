عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كوبرا و مينى| سيارات هاتشباك 2023 بأسعار مميزة

كوبرا و مينى سيارات
كوبرا و مينى سيارات هاتشباك 2023

يفضل الشباب الحصول علي سيارات أنيقة ذات تصميم مميز، ويجب أن يكون مظهرها مختلف عن باقي السيارات، وبالتالي تناسب فئة السيارات الهاتشباك المواطنين المحبين للسيارات الرياضية والشباب الذين يبحثون عن سيارة تجذب الأنظار اليها عند رؤيتها .

اعرف السعر الجديد لـ ميني كانتري مان موديل 2023 | صور

أسعار سيات إبيزا موديل 2023.. وصلت كام؟

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سيارات هاتشباك موديل 2023 بالسوق المصري منها، سيات ارونا، كوبرا ليون، مرسيدس B 200 :


1- مينى كانترى مان


تتسارع سيارة مينى كانترى مان الهاتشباك من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.3 ثانية وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتحصل علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران 400 نيوتن/متر، وقوة 192 حصان، وتصل سرعة مينى كانترى مان القصوى الي 222 كم/ساعة .

مينى كانترى مان الهاتشباك موديل 2023

تباع سيارة مينى كانترى مان الهاتشباك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ فئات الأولي سعرها مليون و 600 ألف جنيه، والثانية سعرها مليون و 750 ألف جنيهن والفئة الثالثة سعرها 2 مليون و 150 ألف جنيه .

2- دى اس DS4 الهاتشباك

تستخدم سيارة دى اس DS4 موديل 2023 الشبابية ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج دى اس DS4 الهاتشباك عزم دوران 300 نيوتن/متر، وقوة 215 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 235 كم/ساعة .

دى اس DS4 الشبابية موديل 2023

تتواجد سيارة دى اس DS4 الشبابية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئتين الأولي سعرها مليون و 550 ألف جنيه، والثانية تباع بسعر مليون و 680 ألف جنيه .

3- مرسيدس B 200

تصل سرعة سيارة  مرسيدس B 200 الهاتشباك القصوى الي 223 كم/ساعة، ويصل سعة محركها الي 1300 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، وتستهلك 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج - مرسيدس B 200 موديل 2023 قوة 163 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر.

مرسيدس B 200 الهاتشباك موديل 2023

تتوافر سيارة  مرسيدس B 200 الهاتشباك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 675 ألف جنيه .

4-  كوبرا ليون الهاتشباك

تنتج كوبرا ليون موديل 2023 الشبابية قوة 190 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 2000 سي سي تيربو، وتحتاج الي 12.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك من فئة DSG مكونة من 7 سرعات، وتخرج ليون  الشبابية عزم دوران يصل الي 320 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 7.4 ثانية .

 كوبرا ليون الهاتشباك موديل 2023  

تأتي سيارة كوبرا ليون الهاتشباك موديل 2023  داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 695 ألف جنيه .

5- سيات ارونا

تحتاج سيات ارونا الهاتشباك الي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتستخدم سيات ارونا موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتخرج عزم دوران 200 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان .

سيات ارونا موديل 2023 الهاتشباك 

يبلغ سعر الفئة الوحيدة المتوافرة من سيارة سيات ارونا موديل 2023 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

ميني كانتري مان دى اس DS4 الهاتشباك مرسيدس B 200 كوبرا ليون الهاتشباك سيات ارونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

مصير المتهمين في مقتل طبيب الساحل.. تفاصيل جديدة

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

صورة في اليونان.. غادة عادل تثير التكهنات حول عودتها لطليقها مجدي الهواري

قرار عاجل من كاف بشأن القوائم الإفريقية للأندية .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أرخص سيدان تطرحها شيري بالسوق المصري| صور

تعرف على مميزات MG RX-5 PLUS بالسوق المصرية | صور

سعرها مفاجأة| شانجان CS55 العائلية 2024 بمصر.. صور

صني واوبترا واكسنت.. 5 سيارات موديل 2023 تقترب من المليون جنيه

5 سيارات هاتشباك جديدة بمحركات قوية في الإمارات.. اعرف الأسعار| صور

مرسيدس CLE موديل 2024 الجديدة كلياً| صور

هيونداي أيونيك 5 N تظهر خلال اختبارها| صور

خطوات شراء سيارة مستعملة بدون عيوب

ترشيحاتنا

لماذا صلاة العصر سرية؟.. افعل مثل النبي ولا تجهر بها لـ7 أسباب

ماكرون يحذر من خطر الصين ويرفض مشروع الناتو في اليابان

بعد اقترابه من تحقيق 100 مليون مشترك| ثريدز يقودك للحبس بهذه الحالات

بابا الفاتيكان : رفع 21 رجلاً من رجال الكنيسة إلى رتبة كاردينال

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

كوبرا و مينى| سيارات هاتشباك 2023 بأسعار مميزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازتان في يومين.. وفاة شاب بعد ساعات من رحيل والده

بجامعة المنصورة| تفاصيل اكتشاف دواء جديد يعالج السرطان في 10 أيام

الداخلية تنظم الملتقى الثالث لشباب المناطق الحضارية الجديدة |صور

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

فيديو

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

حكاية مشهد أكاديمية الفنون.. أزمة تضرب «ليه لأ» ومطالبات بالاعتذار وتدخل نقابة التمثيل

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ