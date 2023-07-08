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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لتسهيل شحن سياراتها .. مرسيدس تعلن التحول لـ NACS اعتبارًا من عام 2025

صدى البلد

أعلنت مرسيدس بنز اليوم أنها ستدمج معيار الشحن في أمريكا الشمالية (NACS) في مجموعة سياراتها الكهربائية في أمريكا الشمالية اعتبارًا من عام 2025.

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أشارت الشركة نفسها إلى أنها أول شركة ألمانية تقوم بالتسجيل لتنفيذ مدخل شحن NACS في سياراتها الكهربائية الجديدة، في يونيو صرحت مرسيدس بنز انها كانت تفكر في التحول إلى NACS، لكنها كانت غير رسمية في ذلك الوقت.

قبل أن يحدث التبديل، تعتزم مرسيدس بنز تقديم قطع محولة NACSإلى نظام الشحن المشترك (CCS1) في عام 2024 للوصول إلى أكثر من 12000 محطة شحن Tesla Supercharging في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

"ستكون مرسيدس-بنز أول مصنع ألماني يقوم بتنفيذ منافذ NACSفي سياراتها الكهربائية الجديدة اعتبارًا من عام 2025، وكجزء من الانتقال التدريجي ، ستقدم مرسيدس-بنز مبدئيًا محولًا يمكّن مركبات CCS BEVالحالية للشركة من الشحن بسلاسة على شبكة NACSمن عام 2024 فصاعدًا ".

تعكس الاتفاقية المبرمة بين مرسيدس بنز وتسلا الاتفاقات الأخرى التي أعلنت عنها شركات فورد وجنرال موتورز وريفيان وفولفو وبوليستار، حيث تتجه الصناعة نحو موصل الشحن NACS، والذي سيصبح معيار SAE NACSفي المستقبل القريب.

شبكة شحن مرسيدس بنز

ومن المثير للاهتمام أن مرسيدس بنز لم تستقيل من خطتها لإنشاء شبكة شحن عالية الطاقة خاصة بها.

تتمثل الخطة في تقديم أكثر من 2000 مركز شحن (أكثر من 10000 كشك فردي) في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين والأسواق الأساسية الأخرى بحلول نهاية العقد، ويتضمن الرقم 400 مركز شحن (أكثر من 2500 شاحن في أمريكا الشمالية).

سيتم افتتاح الأول منها في أمريكا الشمالية قبل نهاية عام 2023 (في الربع الرابع) وسيتم تجهيزه في النهاية بمقابس CCS1 و NACS.

أعلنت مرسيدس بنز أيضًا أن شبكة الشحن السريع الخاصة بها ستكون مفتوحة عالميًا للسيارات الكهربائية لجميع العلامات التجارية.

قال أولا كالينيوس رئيس مجلس إدارة مجموعة Mercedes-Benz Group AG:

"أولويتنا الإستراتيجية واضحة: بناء أكثر السيارات المرغوبة في العالم، لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية ، نحن ملتزمون بالارتقاء بتجربة EVبالكامل لعملائنا بما في ذلك حلول الشحن السريعة والمريحة والموثوقة.

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