سعر هيونداي توسان 2023

يتنافس مصني السيارات علي التواجد بمختلف طرازاتهم داخل سوق السيارات المصري، ومن أهم المصنعين الذين نالوا شهرة واسعة بسوق السيارات المحلي المصري هو الصانع الكوري، وذلك بفضل ما تمتلكه إصداراته من مميزات وتكنولوجيات حديثة ومتطورة تساعد سائق السيارة وركابها علي الشهور بالراحة والأمان .

توسان الـ SUV الجديدة موديل 2023

ومن ضمن سيارات الصانع الكوري التي نالت علي مكانة كبيرة لدي المواطنين هي سيارة هيونداي توسان موديل 2023 ، والتي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV كبيرة الحجم .

هيونداي توسان الـ SUV الجديدة موديل 2023

- أبعاد هيونداي توسان الـ SUV

تقدم سيارة هيونداي توسان الـ SUV الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 4500 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1651 مم، وقاعدة عجلات بطول 2680 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الخاصة بها الي 503 لتر .

- محرك توسان موديل 2023

توسان الـ SUV الجديدة موديل 2023

تحصل سيارة توسان الـ SUV الجديدة موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني، وتستخدم عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتحتاج هيونداي توسان الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 180 حصان، وتخرج عزم أقصي للدوران 265 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

- سعر هيونداي توسان الـ SUV

توسان الـ SUV الجديدة موديل 2023

تتوافر سيارة هيونداي توسان الـ SUV موديل 2023 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 900 ألف جنيه للفئة المتوافرة منها بالأسواق .