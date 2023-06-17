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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 110 آلاف جنيه .. اشتري هيونداي أكسنت مستعملة

هيونداي اكسنت موديل
هيونداي اكسنت موديل 2005

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

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هيونداي اكسنت موديل 2005 

مواصفات السيارة هيونداي اكسنت موديل 2005

تتميز السيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 بمحرك سعة 1300 سي سي بقوة 72 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 10.9 كجم عند 3600 لفة في الدقيقة. 

 

تأتي السيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتتوفر بعض النسخ بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وبلغت قرائة عداد السيارة نحو 140 ألف كيلو متر.

 

تتسارع السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كم خلال مدة زمنية قدرها 12 ثانية بينما تتسارع النسخة المزودة بناقل حركة يدوي في غضون 9.4 ثانية، مع استهلاك وقود يقدر بـ 7 لترات لكل 100 كم، كما يبلغ وزن السيارة 1150 كجم. 

هيونداي اكسنت موديل 2005 

أسعار السيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 “مستعملة”

 

بلغ سعر السيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

هيونداي اكسنت هيونداي اكسنت موديل 2005 مانيوال أوتوماتيك

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