أسعار السيارة بيجو 5008 الجديدة في مصر.. صور

تعتبر السيارة بيجو 5008 موديل 2023 أحد أِهم إصدارات العلامة التجارية الفرنسية بيجو في فئة الكروس أوفر مع شقيقتيها بيجو 3008 و 2008، وتتوفر بقياسات هيكلية أكبر قيلاً منهما، بالإضافة لعدد أكبر من وسائل الراحة والتكنولوجيا.

بيجو 5008 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023

المحرك: رباعي الأسطوانات "4 سلندر"

السعة: 1600 سي سي تيربو

القوة: 165 حصانا،

عزم الدوران: 240 نيوتن/متر

ناقل الحركة: 6 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي"

استهلاك الوقود: 6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر

السرعة القصوى: 206 كيلومتر في الساعة

زمن التسارع من 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة : 9.2 ثانية

بيجو 5008 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة بيجو 5008 موديل 2023

الطول الكلي: 4.641 متر

العرض الكلي: 1.844 متر

الارتفاع الكلي: 1.646 متر

قاعدة العجلات: 2.840 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 190

سعة صندوق السيارة: 510 لتر

سعة خزان الوقود: 53 لتر

بيجو 5008 موديل 2023

أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,524,990 جنيهًا.

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 1,634,990 جنيهًا .

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,799,990 جنيهًا.

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 1,809,990 جنيهًا.