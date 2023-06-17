أسعار السيارة بيجو 5008 الجديدة في مصر.. صور

تعتبر السيارة بيجو 5008 موديل 2023 أحد أِهم إصدارات العلامة التجارية الفرنسية بيجو في فئة الكروس أوفر مع شقيقتيها بيجو 3008 و 2008، وتتوفر بقياسات هيكلية أكبر قيلاً منهما، بالإضافة لعدد أكبر من وسائل الراحة والتكنولوجيا.
مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023
- المحرك: رباعي الأسطوانات "4 سلندر"
- السعة: 1600 سي سي تيربو
- القوة: 165 حصانا،
- عزم الدوران: 240 نيوتن/متر
- ناقل الحركة: 6 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي"
- استهلاك الوقود: 6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر
- السرعة القصوى: 206 كيلومتر في الساعة
- زمن التسارع من 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة : 9.2 ثانية
قياسات وأبعاد السيارة بيجو 5008 موديل 2023
الطول الكلي: 4.641 متر
العرض الكلي: 1.844 متر
الارتفاع الكلي: 1.646 متر
قاعدة العجلات: 2.840 متر
ارتفاع السيارة عن الأرض: 190
سعة صندوق السيارة: 510 لتر
سعة خزان الوقود: 53 لتر
أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,524,990 جنيهًا.
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 1,634,990 جنيهًا .
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,799,990 جنيهًا.
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 1,809,990 جنيهًا.