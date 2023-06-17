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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار السيارة بيجو 5008 الجديدة في مصر.. صور

 بيجو 5008 موديل
 بيجو 5008 موديل 2023

تعتبر السيارة بيجو 5008 موديل 2023 أحد أِهم إصدارات العلامة التجارية الفرنسية بيجو في فئة الكروس أوفر مع شقيقتيها بيجو 3008 و 2008، وتتوفر بقياسات هيكلية أكبر قيلاً منهما، بالإضافة لعدد أكبر من وسائل الراحة والتكنولوجيا.

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 بيجو 5008 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023

  • المحرك: رباعي الأسطوانات "4 سلندر"
  • السعة: 1600 سي سي تيربو
  • القوة: 165 حصانا،
  • عزم الدوران: 240 نيوتن/متر
  • ناقل الحركة: 6 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي"
  • استهلاك الوقود: 6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر
  • السرعة القصوى: 206 كيلومتر في الساعة
  • زمن التسارع من 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة : 9.2 ثانية
 بيجو 5008 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة بيجو 5008 موديل 2023

الطول الكلي: 4.641 متر

العرض الكلي: 1.844 متر

الارتفاع الكلي: 1.646 متر

قاعدة العجلات: 2.840 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 190

سعة صندوق السيارة: 510 لتر

سعة خزان الوقود: 53 لتر

 

 بيجو 5008 موديل 2023

أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,524,990 جنيهًا.

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 1,634,990 جنيهًا .

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,799,990 جنيهًا.

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 1,809,990 جنيهًا.

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