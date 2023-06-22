كوبرا ومينى كوبر.. سيارات هاتشباك فاخرة 2023 بمصر |صور

تمتلئ سوق السيارات المصرية بالعديد من فئات السيارات الجديدة موديل 2022 التي يبحث عنها المصريون وخصوصا فئة الشباب لما يتوافر بهذه السيارات من مميزات وتكنولوجيات حديثة، بالإضافة إلى تصميمها الشبابي والعصري الذى يعطي مظهرًا أنيقًا ومميزًا.

ويعرض موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات هاتشباك فاخرة 2023 بمصر منها سيارة مينى كوبر S ، كوبرا ليون، بي إم دبليو 118 :

1- فولكس فاجن جولف

تنتج سيارة فولكس فاجن جولف الهاتشباك عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتملك سيارة فولكس فاجن جولف محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتستهلك من الوقود 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة 150 حصان، وتتسارع السيارة من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية.

فولكس فاجن جولف موديل 2023

وتتواجد سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 بداخل سوق السيارات المصرية بفئة واحدة يبلغ سعرها مليون و290 ألف جنيه .

2- دى اس DS4

وتحتوي سيارة دي أس DS4 موديل 2023 علي خزان وقود سعة 52 لتر، وتصل سرعتها القصوى الي 235 كم/ساعة وتنتج قوة 215 حصان، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو، وتستخدم سيارة دي أس DS4 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، تحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، تتسارع من 0-100 كم/ساعة في 7.9 ثانية .

دي أس DS4 موديل 2023

الفئة الأولي سعرها مليون و550 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها مليون و680 ألف جنيه .

3- بي ام دبليو 118

تستخدم سيارة بي إم دبليو 118 الهاتشباك موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتقطع مسافة 100 كم/ساعة بـ 5.1 لتر من الوقود، وتملك سيارة بي إم دبليو 118 محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 220 نيوتن/متر، وقوة 136 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 210 كم/ساعة .

بي إم دبليو 118 الهاتشباك موديل 2023

تأتي سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصرية بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 680 ألف جنيه .

4- كوبرا ليون

تقطع سيارة كوبرا ليون الهاتشباك مسافة 100 كم/ساعة باستخدام 12.2 لتر من الوقود فقط، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7سرعات، وتنتج قوة 190 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتصل سرعة سيارة كوبرا ليون القصوى الي 230 كم/ساعة ، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 7.4 ثانية من وضع السكون .

كوبرا ليون الهاتشباك موديل 2023

تتوافر سيارة كوبرا ليون الهاتشباك موديل 2023 بسوق السيارات المصري بفئة وحيدة يصل سعرها الي مليون و 695 ألف جنيه .

5- مينى كوبر S

تستمد سيارة مينى كوبر S موديل 2023 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100كم/ساعة في 6.7 ثانية، وتنتج عزم دوران يصل الي 280 نيوتن/متر، وقوة 192 حصان، وتصل سرعة سيارة مينى كوبر S القصوى الي 225 كم/ساعة .

مينى كوبر S موديل 2023 الهاتشباك

تبدأ أسعار سيارة مينى كوبر S موديل 2023 الهاتشباك في سوق السيارات المصري من مليون و 830 الف جنيه للفئة الأولي ، ويترفع ليصل الي مليون و 880 الف جنيه للفئة الثانية .