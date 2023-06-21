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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة كلياً

ميتسوبيشي L200 البيك
ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة موديل 2024

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية عن أطلاق جيل جديد من سيارات البيك أب اليابانية ، وهي سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة موديل 2024 ، والتي تحمل أسماء أخري في الأسواق العالمية منها، ميتسوبيشي تريتون ، و ميتسوبيشي سترادا .

 ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة  موديل 2024

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ستظهر سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة موديل 2024 لأول مرة  رسمياً يوم 26 يوليو القادم من العام الجاري 2023 خلال حدث سيقام في تايلاند .

مقصورة ميتسوبيشي L200 البيك أب

 ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة  موديل 2024

تحتوي مقصورة سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب  الجديدة علي أزرار Drive Mode، و Hill Descent Assist، ومفاتيح تبديل إعدادات المناخ، وشاشة تعمل باللمس .

تصميم ميتسوبيشي  L200 البيك أب الخارجي

 ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة  موديل 2024

ستشبه سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة  موديل 2024 إلى حد كبير سيارة ميتسوبيشي XRT ، حصلت سيارة L200 البيك أب الجديدة  على تجديدات واضحة مقارنة بـ طرازات الجيل الخامس، وجاءت بـ مصابيح أمامية منقسمة بتصميم ثلاثي النقاط ، وقضبان سقف، وشريط رياضي خلفي .


وجدير بالذكر انه سيتم طرح سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة للبيع في تايلاند في وقت لاحق من هذا العام قبل أن تنتشر في باقي الأسواق العالمية .

ميتسوبيشي L200 ميتسوبيشي L200 البيك أب ميتسوبيشي سترادا ميتسوبيشي تريتون طرازات الجيل الخامس يوم 26 يوليو القادم

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