شاهد| ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة كلياً

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية عن أطلاق جيل جديد من سيارات البيك أب اليابانية ، وهي سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة موديل 2024 ، والتي تحمل أسماء أخري في الأسواق العالمية منها، ميتسوبيشي تريتون ، و ميتسوبيشي سترادا .

ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة موديل 2024

ستظهر سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة موديل 2024 لأول مرة رسمياً يوم 26 يوليو القادم من العام الجاري 2023 خلال حدث سيقام في تايلاند .

مقصورة ميتسوبيشي L200 البيك أب

ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة موديل 2024

تحتوي مقصورة سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة علي أزرار Drive Mode، و Hill Descent Assist، ومفاتيح تبديل إعدادات المناخ، وشاشة تعمل باللمس .

تصميم ميتسوبيشي L200 البيك أب الخارجي

ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة موديل 2024

ستشبه سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة موديل 2024 إلى حد كبير سيارة ميتسوبيشي XRT ، حصلت سيارة L200 البيك أب الجديدة على تجديدات واضحة مقارنة بـ طرازات الجيل الخامس، وجاءت بـ مصابيح أمامية منقسمة بتصميم ثلاثي النقاط ، وقضبان سقف، وشريط رياضي خلفي .



وجدير بالذكر انه سيتم طرح سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة للبيع في تايلاند في وقت لاحق من هذا العام قبل أن تنتشر في باقي الأسواق العالمية .