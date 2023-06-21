شاهد| ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة كلياً

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية عن أطلاق جيل جديد من سيارات البيك أب اليابانية ، وهي سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة موديل 2024 ، والتي تحمل أسماء أخري في الأسواق العالمية منها، ميتسوبيشي تريتون ، و ميتسوبيشي سترادا .
ستظهر سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة موديل 2024 لأول مرة رسمياً يوم 26 يوليو القادم من العام الجاري 2023 خلال حدث سيقام في تايلاند .
مقصورة ميتسوبيشي L200 البيك أب
تحتوي مقصورة سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة علي أزرار Drive Mode، و Hill Descent Assist، ومفاتيح تبديل إعدادات المناخ، وشاشة تعمل باللمس .
تصميم ميتسوبيشي L200 البيك أب الخارجي
ستشبه سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة موديل 2024 إلى حد كبير سيارة ميتسوبيشي XRT ، حصلت سيارة L200 البيك أب الجديدة على تجديدات واضحة مقارنة بـ طرازات الجيل الخامس، وجاءت بـ مصابيح أمامية منقسمة بتصميم ثلاثي النقاط ، وقضبان سقف، وشريط رياضي خلفي .
وجدير بالذكر انه سيتم طرح سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب الجديدة للبيع في تايلاند في وقت لاحق من هذا العام قبل أن تنتشر في باقي الأسواق العالمية .