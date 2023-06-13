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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة أسعار ميتسوبيشي أتراج بمصر

ميتسوبيشي اتراج موديل
ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ميتسوبيشي في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز أتراج خلال شهر يوليو الجاري .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

واوضح وكيل ميتسوبيشي ، ان السيارة أتراج موديل 2023 ، تاتى ضمن فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم ، وتم زيادة سعرها 30 الف جنيه .

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وتاتى السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، ينتج قوه تصل الي 78 حصان، وعزم اقصي للدوران  100 نيوتن/متر ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتتسارع السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 من نقطة الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنيه قدرها 100 كم/س في 14 ثانية، وتصل سرعتها القصي الي  170 كم/ساعه ، وتستهلك لتر واحد لقطع مسافة 21 كم/ ساعة .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023، فتاتى بطول 4245 مم، وعرض 1670 مم، و طول قاعدة العجلات 2550 مم ، وتصل سعة الحقيبة الخلفية 450 لتر ، و خزان وقود يصل سعه الي 42 لتر .

 

وتضم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، العديد من التجهيزات من بينها نظام التحذير عند مغادرة المسار ، و نظام التحكم في الجر ، وتمتلك 2 من الوسائد الأمامية للسائق ومرافقه ، وغيرها من المواصفات المناسبة لسيارة عملية ، برنامج الثبات الإلكتروني ESP، و حساسات ركن خلفي ، و شاشة مقاس 7 بوصه، ونظام دخول السيارة بدون مفتاح، وفرامل مانعة للانغلاق ABS .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

اما عن أسعار ميتسوبيشي أتراج 2023 ، فتاتى بفئة واحدة هاي لاين بسعر 495 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

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