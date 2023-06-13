زيادة أسعار ميتسوبيشي أتراج بمصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ميتسوبيشي في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز أتراج خلال شهر يوليو الجاري .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

واوضح وكيل ميتسوبيشي ، ان السيارة أتراج موديل 2023 ، تاتى ضمن فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم ، وتم زيادة سعرها 30 الف جنيه .

وتاتى السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، ينتج قوه تصل الي 78 حصان، وعزم اقصي للدوران 100 نيوتن/متر ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتتسارع السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 من نقطة الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنيه قدرها 100 كم/س في 14 ثانية، وتصل سرعتها القصي الي 170 كم/ساعه ، وتستهلك لتر واحد لقطع مسافة 21 كم/ ساعة .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023، فتاتى بطول 4245 مم، وعرض 1670 مم، و طول قاعدة العجلات 2550 مم ، وتصل سعة الحقيبة الخلفية 450 لتر ، و خزان وقود يصل سعه الي 42 لتر .

وتضم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، العديد من التجهيزات من بينها نظام التحذير عند مغادرة المسار ، و نظام التحكم في الجر ، وتمتلك 2 من الوسائد الأمامية للسائق ومرافقه ، وغيرها من المواصفات المناسبة لسيارة عملية ، برنامج الثبات الإلكتروني ESP، و حساسات ركن خلفي ، و شاشة مقاس 7 بوصه، ونظام دخول السيارة بدون مفتاح، وفرامل مانعة للانغلاق ABS .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

اما عن أسعار ميتسوبيشي أتراج 2023 ، فتاتى بفئة واحدة هاي لاين بسعر 495 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.