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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في سعر ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي ميراج موديل
ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ميتسوبيشي في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز ميراج خلال شهر يونيو الجاري.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وأوضح وكيل ميتسوبيشي ، ان السيارة ميراج موديل 2023 ، تاتى ضمن فئة السيارات الهاتشباك ، وتمت زيادة سعرها 30 ألف جنيه .

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وتنتج السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ، قوة 76 حصان من خلال محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي ، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، بطول 3845 مم، وعرض 1665 مم، و ارتفاع 1510 مم.

 

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، بمصابيح إضاءة هالوجين متعددة الإنعكاس ، مصابيح ضباب أمامية ، مصابيح ضباب أمامية ، مصابيح ضباب خلفية ، إكصدام أمامي بنفس لون السيارة ، شبكة أمامية مطعمة بالكروم ، شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر ، إكصدام خلفي بنفس لون السيارة ، مقابض السيارة الخارجية بنفس لون السيارة ، مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، فتاتى بعجلة القيادة ألية المؤازرة ، عجلة القيادة قابله للتعديل ، مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق ، حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات ، حاجب شمس بجهة الراكب األمامي ، مراّه تعتيم داخلية .

 

بالاضافة الى ضم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، لشاشة لعرض المعلومات المتعددة LCD أحادية اللون ، مؤشر تحذير السرعة ، خاصية تنبيه السائق لحزام الأمان ، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق ، تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتضم السيارة ميتسوبيشي ميراج مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها ٢ وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD ، نظام تعزيز قوة الفرامل ، نظام التحكم النشط بالثبات ، نظام التحكم المساعد للإقلاع علي المرتفعات HSA ، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام منع التشغيل والحماية من السرقة ، حلقات تثبيت سفلية وأربطة (ISO-FIX) لمقاعد الأطفال .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

أما عن سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ، فتأتى بفئة وحيدة وهى هاي لاين 495 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه.

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