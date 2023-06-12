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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بويك بروكسيما .. سيارة جنرال موتورز الكهربائية الجديدة فى الصين

السيارة بروكسيما
السيارة بروكسيما

أعلنت جنرال موتورز لمحة جديدة عن مجموعة السيارات الكهربائية بالكامل في المستقبل للعلامة التجارية ، من خلال الكشف عن نموذج أولي جديد يطلق عليه اسم بويك بروكسيما، تم إنشاؤه في استوديو التصميم في شنغهاي .

السيارة بروكسيما

أوضحت جنرال موتورز فى البيان الصحفي الرسمي، ان السيارة بروكسيما هي سيدان عديمة الانبعاثات تتميز بأبواب جناح النورس وتصميم داخلي واسع من المفترض أن توفر تجربة داخل المقصورة شبيهة بالسكن .

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وتم تصميم السيارة بروكسيما كنموذج أولي من قبل فريق من المصممين الصينيين، في مركز التصميم المتقدم الصيني الذي تم توسيعه وتجديده في جنرال موتورز، وهو مخصص للبحث الداخلي.

السيارة بروكسيما

وذكر البيان الصحفي الرسمي أن هذا النموذج الأولي “يمثل تعبيرًا خارجيًا عن البساطة المتطورة والنقاء المصمم خصيصًا لبيئة السوق المرتكزة على التكنولوجيا في الصين.”

 

لا يتوقع انتاج سيارة كهربائية مماثلة من بويك أو أي علامة تجارية أخرى في محفظة جنرال موتورز، تسير على الطريق في أي وقت قريب، على الأقل في الولايات المتحدة، حيث إنها تصاميم خاصة بالصين فقط.

 

يقول مايكل سيمكو، نائب رئيس الشركة الأول للتصميم العالمي “إن سوق السيارات الكهربائية المزدهر في الصين، إلى جانب رغبة المستهلكين القوية في الحصول على تقنيات جديدة، قد أتاح لمصممي جنرال موتورز فرصة فريدة لإحداث ثورة في التنقل الشخصي. مركز التصميم المتقدم في جنرال موتورز الصين بمثابة صانع ذوق رائد لمنتجات جنرال موتورز المستقبلية.”

السيارة بروكسيما

مركز التصميم الذي يتخذ من الصين مقراً له هو واحد من أربعة مراكز تصميم متطورة عالمية وقد خضع لترقيات للمنشأة وضاعف حجم فريقه منذ عام 2021. ويمكنه إنشاء نماذج رقمية وطينية ولديه متجر دهانات، بالإضافة إلى قسم المواد والتشطيب.

تقول جنرال موتورز إن استوديو شنغهاي سوف “يصمم في الصين من أجل الصين، ولكنه سيوفر أيضًا رؤى ومعرفة قيّمة مكتسبة من المشاريع التجريبية للتأثير على تصميم جنرال موتورز العالمي.”

قال ستيوارت نوريس، نائب رئيس التصميم في جنرال موتورز الصين وجنرال موتورز إنترناشونال “نجرب التصميم كحل للتطور التكنولوجي ونحتفل بالتكنولوجيا كمحرك رئيسي وراء التصميم المبتكر. يعمل التطور التكنولوجي السريع في الصين على تمكين المصممين من إعادة تصور المركبات وإعادة تشكيل مسارات حياتهم المهنية.”

جنرال موتورز بروكسيما السيارة بروكسيما

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