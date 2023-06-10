بكام دلوقت.. اعرف سعر تويوتا كورولا 2023

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا في مصر، عن زيادات جديدة لأسعار طراز “كورولا موديل 2023”، خلال الفترة الماضية، حيث تأتي السيارة ضمن فئة السيدان الرياضية.

تويوتا كورولا موديل 2023

وتأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، ويتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولا لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

كما تتوفر تويوتا كورولا موديل 2023 فئة هاي لاين بمحرك سعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين والكهرباء، ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 142 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل السرعة القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية فقط.

تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 ، بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الي 470 لترا.

تويوتا كورولا موديل 2023

زودت مقصورة تويوتا كورولا موديل 2023 بالعديد من التجهيزات الحديثة منها، باور ستيرنج، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وتكيف أوتوماتيك، ونظام ذكى لركن السيارة، وفرش مقاعد من القماش، ومثبت سرعة، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وتحكم من خلال عجة القيادة .

تويوتا كورولا موديل 2023

وتضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2023، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

تويوتا كورولا موديل 2023

اما عن أسعار تويوتا كورولا “ 2022 - 2023 ” فى مصر، فجاءت كالتالي:

- مانيوال / ACTIVE 2022 بسعر 440,000 جنيه .

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 475,000 جنيه .

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 520,000 جنيه .

- أوتوماتيك / سمارت 2022 بسعر 550,000 جنيه .

- أوتوماتيك سمارت / فتحة سقف 2022 بسعر 570,000 جنيه .

- أوتوماتيك / GR 2022 بسعر 600,000 جنيه .

- أوتوماتيك / ELGANCE 2022 بسعر 634,000 جنيه .

- مانيوال / ACTIVE 2023 بسعر 740,000 جنيه .

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 775,000 جنيه .

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 820,000 جنيه .

- أوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2022 بسعر 825,000 جنيه .