سعر ومواصفات سيات أتيكا موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سيات في مصر عن تعديل أسعار طراز أتيكا موديل 2023 داخل السوق المحلى للسيارات المصرى .

سيات أتيكا موديل 2023

وأوضح وكيل سيات ، أن السيارة أتيكا موديل 2023 ، تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

ومن المعروف أن السيارة سيات أتيكا موديل 2023، تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية بلغت 150 حصانا، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتكون من 8 نقلات مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

سيات أتيكا موديل 2023

وتظهر السيارة سيات أتيكا موديل 2023 ، بمصابيح ضباب أمامية ، مصابيح أمامية وخلفية LED ، إضاءة نهارية led ، مرايات جانبية كهربائية ، زجاج معتم ، عجلة القيادة متعددة الوظائف ، فتحة سقف بانوراما ، دعم القطنية ، وجنوط 17 بوصة .

وتأتي السيارة سيات أتيكا موديل 2023 ، بعدد من التجهيزات من بينها زر تشغيل السيارة بدون مفتاح ، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح ، إمكانية فتح وغلق باب الشنطة الخلفية كهربائيًا ، إضاءة داخلية ، تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية ، إمكانية طي المقاعد الخلفية ، مسند يد خلفي .

سيات أتيكا موديل 2023

وتضم السيارة سيات أتيكا موديل 2023، عدد من وسائل الأمان من بينها 4 وسائد هوائية ، نظام فرامل مانع للانزلاق ABS ، توزيع إلكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP ، نظام مراقبة الجر TCS ، فرامل يدوية كهربائية EPB ، نظام إيموبليزر ضد السرقة ، أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX ، مساعد للركن ، مساعد الفرامل الفجائية BA ، مثبت ومحدد سرعة ، أنظمة مراقبة ضغط الإطارات ، حساسات ركن خلفية ، كاميرا خلفية .

سيات أتيكا موديل 2023

أما عن أحدث أسعار سيات اتيكا موديل 2023 في مصر :

- فئة EXPERIENCE بسعر مليون و450 ألف جنيه بدلاً من مليون و350 ألف جنيه.

- فئة STYLE PLUS بسعر مليون و675 ألف جنيه بدلاً من مليون و550 ألف جنيه.