عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سيات أتيكا موديل 2023

سيات أتيكا موديل
سيات أتيكا موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سيات في مصر عن تعديل أسعار طراز أتيكا موديل 2023 داخل السوق المحلى للسيارات المصرى  .

سيات أتيكا موديل 2023

وأوضح وكيل سيات ، أن السيارة أتيكا موديل 2023 ، تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV  .

txt

تعديل أسعار بيجو 2008 بالسوق المصري

ومن المعروف أن السيارة سيات أتيكا موديل 2023، تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية بلغت 150 حصانا، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتكون من 8 نقلات مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

سيات أتيكا موديل 2023

وتظهر السيارة سيات أتيكا موديل 2023 ، بمصابيح ضباب أمامية ، مصابيح أمامية وخلفية LED ، إضاءة نهارية led ، مرايات جانبية كهربائية ، زجاج معتم ، عجلة القيادة متعددة الوظائف ، فتحة سقف بانوراما ، دعم القطنية ، وجنوط 17 بوصة .

 

وتأتي السيارة سيات أتيكا موديل 2023 ، بعدد من التجهيزات من بينها زر تشغيل السيارة بدون مفتاح ، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح ، إمكانية فتح وغلق باب الشنطة الخلفية كهربائيًا ، إضاءة داخلية ، تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية ، إمكانية طي المقاعد الخلفية ، مسند يد خلفي .

سيات أتيكا موديل 2023

وتضم السيارة سيات أتيكا موديل 2023، عدد من وسائل الأمان من بينها 4 وسائد هوائية ، نظام فرامل مانع للانزلاق ABS ، توزيع إلكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP ، نظام مراقبة الجر TCS ، فرامل يدوية كهربائية EPB ، نظام إيموبليزر ضد السرقة ، أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX ، مساعد للركن ، مساعد الفرامل الفجائية BA ، مثبت ومحدد سرعة ، أنظمة مراقبة ضغط الإطارات ، حساسات ركن خلفية ، كاميرا خلفية .

سيات أتيكا موديل 2023

أما عن أحدث أسعار سيات اتيكا موديل 2023 في مصر :

- فئة EXPERIENCE  بسعر مليون و450 ألف جنيه بدلاً من مليون و350 ألف جنيه.

- فئة STYLE PLUS  بسعر مليون و675 ألف جنيه بدلاً من مليون و550 ألف جنيه.

سيات السيارة سيات اتيكا موديل 2023 أتيكا موديل 2023 سيات أتيكا سيات أتيكا موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| استمرار صرف معاش يونيو

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

ساعات تفصلنا عن العاصفة.. تحذير شديد من الأرصاد حول حالة الطقس |تفاصيل

موضوعات متعلقة

سباقات السرعة .. بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات تدهش مئات الحضور | شاهد

بعد انتقاله..أسطول سيارات كريم بنزيما النجم الجديد لـ اتحاد جدة السعودي

مش هتصدق.. صور كيا بيكانتو فيس ليفت الجديدة

القائمة الكاملة .. الأسعار الجديدة لـ فيات 2023 في مصر

اعرف أرخص عربية من نيسان فى السوق المصرى.. تفاصيل

أسعار كيا سيراتو 2023 فى مصر

بعد الزيادات .. أرخص 5 سيارات سيدان زيرو بالسوق المصري

سعر ومواصفات شيفروليه سوبربان 2023 فى السعودية

ترشيحاتنا

وزيرا البيئة والإنتاج الحربي ومحافظ الجيزة يتفقدون موقع أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة

تتجاوز الـ 45| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7-6-2023

بعد مقتل صغير فلسطيني.. واشنطن توجه رسالة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

كامالا هاريس تدعو إسرائيل مجددا إلى ضمان استقلال نظامها القضائي

بالصور.. هذا ما أحدثه انفجار سد نوفا كاخوفكا من دمار

إبادة جماعية.. تصريحات خطيرة من مسؤول روسي بشأن تدمير سد كاخوفكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية خلال شهر.. سبب وفاة تيك توكر صيني في بث مباشر

هذه الأمراض أصابتهم .. مفاجأة حول متوسط أعمار الفراعنة |تفاصيل

للإفطار.. طريقة بسكويت العجوة

روتين البشرة الدهنية .. للوقاية من الحبوب والبثور والمسام الواسعة

فيديو

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ